У Києві сьогодні світло вмикатимуть на 3 години — Кличко — Finance.ua

У Києві сьогодні світло вмикатимуть на 3 години — Кличко Сьогодні 10:40

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці.

Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово — на 3 години.

Нагадаємо, електроенергію подали в усі області України, після чергової атаки ворога на енергосистему, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 24 листопада.

За даними чиновника, в регіонах вдалося розгорнути 4 тис. «Пунктів незламності». Це спеціально обладнані місця, де можна зарядити телефони, зігрітися, випити теплі напої.

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