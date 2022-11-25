У Києві сьогодні світло вмикатимуть на 3 години — Кличко — Finance.ua
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У Києві сьогодні світло вмикатимуть на 3 години — Кличко

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці.
Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово — на 3 години.
Нагадаємо, електроенергію подали в усі області України, після чергової атаки ворога на енергосистему, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 24 листопада.
За даними чиновника, в регіонах вдалося розгорнути 4 тис. «Пунктів незламності». Це спеціально обладнані місця, де можна зарядити телефони, зігрітися, випити теплі напої.

Як обрати обігрівач? Готуємося до зими 2022🎅

За матеріалами:
Finance.ua
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