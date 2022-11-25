Електростанції та мережі ДТЕК поновили роботу після російської атаки — Finance.ua
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Електростанції та мережі ДТЕК поновили роботу після російської атаки

Енергетика
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Електростанції та мережі ДТЕК поновили роботу після російської атаки
Електростанції та мережі ДТЕК поновили роботу після російської атаки
Компанія «ДТЕК» поновила роботу своїх електростанцій та електромереж після безпрецедентної російської атаки на енергосистему.
Про це повідомила пресслужба Групи компаній SCM, куди входить ДТЕК.
«ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромереж після безпрецедентної атаки на енергосистему. Відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури — лікарень, водоканалів — у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. Триває поступове підключення побутових споживачів», — йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що у найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована.
Як повідомлялося, через масовану ракетну атаку рф по об’єктах критичної інфраструктури України у всіх регіонах були запроваджені стабілізаційні відключення електрики.
ДТЕК — найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Її створено у 2005 році для управління енергетичним бізнесом групи SCM.
Підприємства теплової генерації ДТЕК Енерго (у складі ДТЕК Східенерго (входять дві ТЕС); ДТЕК Дніпроенерго (три ТЕС) і ДТЕК Західенерго (три ТЕС)) мають понад 13,5 ГВт загальної встановленої потужності.

Чи можливо залишити без світла Україну

За матеріалами:
Укрінформ
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