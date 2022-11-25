Зеленський назвав виправдану ціну за барель російської нафти — Finance.ua
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Зеленський назвав виправдану ціну за барель російської нафти

Енергетика
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Зеленський назвав виправдану ціну за барель російської нафти
Зеленський назвав виправдану ціну за барель російської нафти
Президент України Володимир Зеленський вважає виправданим рівень обмеження цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель.
«Обмеження цін на російську нафту — звучать 60-70 доларів за барель — це, безперечно, піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, ніж зробити. Я вдячний нашим балтійським та польським колегам за їхні пропозиції. Обмеження цін на рівні 30 доларів за барель є більш слушною пропозицією», — сказав він, виступаючи в п’ятницю за допомогою відеозв’язку перед учасниками міжнародного симпозіуму «Європейська ідея».
За словами Зеленського, цьогорічна лінія фронту в Україні стала лінією боротьби Європи за себе.
«Минуло 274 дні — і очевидно, що антиєвропейська агресія росії зазнає провалу, а європейська свобода буде гарантована», — сказав він.
«росія ще поки вдається до різних форм терору. росії ще поки вистачає ракет і артилерії, щоб кожного дня вбивати людей і провокувати нові труднощі для України та всієї Європи. Але немає й не буде того, на що російський імперіалізм завжди робив ключову ставку і що врешті приводило Європу до поразок. Немає розколів між європейцями», — наголосив він.
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За його словами, «коли ми перебудовуємо енергетику, щоб вистояти проти російського терору, — це перебудова Європи. Коли ми відбудовуємо нашу інфраструктуру, соціальні об’єкти, житло, щоб забезпечити українців, ми даємо стимул усій Європі працювати для себе разом із нами».
«Коли ми шукаємо й знаходимо нові логістичні, виробничі й торговельні можливості для України, ми шукаємо й знаходимо їх для всіх, хто з нами співпрацює. Ми робимо це нарівні. Ми робимо це заради наших спільних інтересів. І саме так — щоб посилити нас усіх — маємо подолати й ключовий виклик, який є наразі. Ми маємо пройти цю зиму — зиму, яку всі згадуватимуть», — заявив президент.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський Союз запровадив усі необхідні інструменти щодо обмеження цін на російську нафту, аби пришвидшити спустошення військової скарбниці країни-агресора рф, заявляла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
  • заступник міністра фінансів США Уоллі Адеєм каже, що обмеження ціни на російську нафту має набути чинності разом із запровадженням у грудні обмежень ЄС щодо страхування цього товару.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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