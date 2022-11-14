ЄС готовий до запровадження обмеження цін на російську нафту — Finance.ua

ЄС готовий до запровадження обмеження цін на російську нафту Сьогодні 13:00 — Енергетика

ЄС готовий до запровадження обмеження цін на російську нафту

Європейський союз готовий спробувати встановити стелю цін на російську нафту, заявила в президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Про це пише Bloomberg.

«Ми ввели всі необхідні інструменти в Європейському союзі», — сказала фон дер Ляйєн в кулуарах саміту «Великої двадцятки» на Балі.

За її словами, «важливо не лише спустошити військову скарбницю росії», а також врахувати і те, «щоб багато вразливих країн мали прийнятний рівень цін».

Фон дер Ляйєн зауважила, що рівень цін ще не визначено.

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Нагадаємо, ЄС ввів санкції щодо морського імпорту російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. У той же день ЄС і Великобританія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, які перевозять російську нафту, виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.

Нещодавно країни «Великої сімки» домовилися про встановлення цінового обмеження на російську нафту та нафтопродукти.

Reuters повідомляв, що росія може значною мірою обійти обмеження цін на нафту від G7, зокрема, рф може отримати доступ до достатньої кількості танкерів, щоб відвантажувати більшу частину своєї нафти поза межами досяжності нової цінової межі країн «Великої сімки».

В останні місяці Індія та Китай збільшили закупівлю російської нафти з великими знижками, але жоден із них не підтримав обмеження. Згодом Індія заявила, що розгляне цей план.

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