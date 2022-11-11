РНБО готує новий пакет санкцій проти росіян — Finance.ua
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РНБО готує новий пакет санкцій проти росіян

Казна та Політика
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РНБО готує новий пакет санкцій проти росіян
РНБО готує новий пакет санкцій проти росіян
Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Радою національної безпеки та оборони, а також секретаріатом Кабінету Міністрів готує великий пакет у санкційний перелік росіян.
Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра культури Тарас Шевченко.
«Міністерство продовжує працювати над санкціями. Зараз готується спільно з РНБО та секретаріатом Кабінету Міністрів новий великий пакет санкцій з новими росіянами, які мають потрапити до нього у досить великій кількості», — сказав він.
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Крім того, за його словами, відомство продовжує комунікацію з партнерами та урядами інших країн, щоб санкції щодо російських ЗМІ були застосовані у максимальній кількості країн.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко закликала США запровадити санкції проти всього металургійного комплексу рф та надати доступ до американського ринку українським металургам.

Довідка Finance.ua:

  • раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що проти росії потрібно запровадити санкції, які не дозволять їй повноцінно займатися видобутком золота. Для цього необхідно використовувати жорсткий експортний контроль над постачанням обладнання для видобутку та виробництва золота, а також заборонити експорт російського золота із Сінгапуру (хаб для золота);
  • також на думку Єрмака, жорсткі ІТ-санкції стануть серйозною перешкодою як для російської військової машини в її операціях проти України, так і для здатності росії використовувати свою інформаційну машину проти України, Заходу та російського населення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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