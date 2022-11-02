Єрмак повідомив, які санкції потрібно запровадити проти росії — Finance.ua

Єрмак повідомив, які санкції потрібно запровадити проти росії Вчора 16:32 — Казна та Політика

Єрмак повідомив, які санкції потрібно запровадити проти росії

Проти росії потрібно запровадити санкції, які не дозволять їй повноцінно займатися видобутком золота. Для цього необхідно використовувати жорсткий експортний контроль над постачанням обладнання для видобутку та виробництва золота, а також заборонити експорт російського золота із Сінгапуру (хаб для золота).

Про це на своїй сторінці у Telegram написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Необхідно націлитись на російську золотодобувну та виробничу галузь, а також різноманітні брокерські компанії, посередників та перепродавців золота», — зазначив він.

Крім того, Єрмак запропонував запровадити санкції проти тих виробників обладнання, які продовжують працювати у країні-агресорі.

Читайте також У ЄС пропонують новий пакет санкцій проти росії

«Необхідно посилювати тиск», — додав він.

Зазначимо, Андрій Єрмак разом із колишнім послом США в рф Майклом Макфолом очолюють експертну міжнародну групу, яка розробляє рекомендації щодо посилення санкцій проти рф, а також шукає способи ліквідувати схеми обходу санкцій.

Експорт золота з рф впав практично до нуля з березня 2022-го. Водночас ще минулого року країна-агресор посіла друге місце за рівнем виробництва золота у світі.

Нагадаємо, уряд США запровадив заборону на імпорт російського золота. Нові контракти не укладатимуть. Обмеження мають урізати доходи Кремля, за рахунок яких рф спонсорує війну в Україні. Продаж золота перебуває на другому місці в рейтингу найприбутковіших сфер для бюджету росії (після енергоресурсів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.