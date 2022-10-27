У ЄС пропонують новий пакет санкцій проти росії — Finance.ua

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У ЄС пропонують новий пакет санкцій проти росії

Казна та Політика
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У ЄС пропонують новий пакет санкцій проти росії
У ЄС пропонують новий пакет санкцій проти росії
Віце-президент Європейської комісії Віра Юрова заявила, що Брюссель працює над новим пакетом санкцій проти росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.
Про це повідомляє Politico.
Юрова напередодні ввечері сказала, що ЄС «вийде з новими санкціями, можливо, скоро».
Єврокомісар також наголосила на ролі «деяких сусідніх країн», які дозволяють торгувати підсанкціонними товарами в росію.
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Повідомляється при цьому, що на зустрічі послів ЄС у середу посадовці блоку не отримали більшої ясності щодо майбутнього пакету санкцій, про що заявили три дипломати ЄС, «але очікується, що в центрі уваги буде білорусь».
Нагадаємо, ЄС запровадив низку пакетів санкцій у відповідь на військовий напад росії на Україну та незаконну анексію територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Ці заходи покликані послабити економічну базу росії, позбавивши її критично важливих технологій і ринків і суттєво обмеживши її здатність вести війну, вказують у ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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