США ввели санкції проти десятків осіб і організацій в Молдові через зв’язки з кремлем — Finance.ua

США ввели санкції проти десятків осіб і організацій в Молдові через зв’язки з кремлем Вчора 11:32 — Фондовий ринок

США ввели санкції проти десятків осіб і організацій в Молдові через зв’язки з кремлем

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти дев’яти осіб та 12 організацій у Молдові, які вважаються учасниками «постійних кампаній зловмисного впливу кремля», а також причетними до «системної корупції» в республіці.

«Серед фізичних та юридичних осіб, на яких накладено санкції, — олігархи, широко відомі через захоплення й корупцію політичних та економічних інститутів Молдови, а також ті, хто виступає інструментом глобальної кампанії впливу рф, що прагне маніпулювати Сполученими Штатами, їхніми союзниками та партнерами, включно з Молдовою й Україною», — зазначається в документі.

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Так, до списку санкцій потрапив колишній формальний лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк. У Мінфіні США пояснили, що він був причетним до маніпуляцій у ключових секторах уряду республіки, у тому числі впливу на правоохоронні, виборчі та судові органи. Крім того, обмеження запроваджено проти інших популістських політиків, які обіймали впливові посади та намагалися повернути Молдову під вплив кремля.

Серед організацій, проти яких запроваджено санкції США, є, зокрема, Національна інжинірингова компанія (НІК), що використовувалася російськими спецслужбами для прикриття зловмисної активності в Молдові. Обмеження запроваджені також проти осіб і організацій, причетних до хабарів та фальсифікацій виборів у Молдові з метою підтримання прокремлівської політичної діяльності.

«російські операції впливу намагаються використати слабкі місця в окремих країнах, щоби дестабілізувати їх зсередини. Сполучені Штати продовжують підтримувати зусилля Молдови, спрямовані на боротьбу з корупцією та російським впливом», — зауважили в Мінфіні.

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