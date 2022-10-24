Десятки іноземців відмовляються від керівних посад у компаніях рф, щоб не потрапити під санкції — Finance.ua

Десятки іноземців відмовляються від керівних посад у компаніях рф, щоб не потрапити під санкції Вчора 22:29 — Фондовий ринок

Десятки іноземців відмовляються від керівних посад у компаніях рф, щоб не потрапити під санкції

Національне агентство з питань запобігання корупції за останній місяць отримало десятки звернень від іноземних громадян, які через небажання потрапити під санкції відмовляються від своїх посад у керівних органах російських компаній.

Про це НАЗК повідомляє у Телеграмі

«Гроші — це добре, але не потрапити під санкції ще краще — саме так думають іноземці, які продовжують активно виходити з органів управління російських компаній», — ідеться в повідомленні.

НАЗК регулярно отримує повідомлення від іноземців, які через небажання потрапити під санкції відмовляються від своїх посад в керівних органах компаній держави-терориста.

Лише за останній місяць НАЗК отримало звернення від десятків іноземців, які знайшли свій профайл на порталі «Війна&Санкції» в розділі «Іноземці в російських компаніях». Це люди, які займали посади в таких відомих російських компаніях як Мвідео, Поліметал, Совкомбанк, МТІ Банк, Росбанк, «Л’Ореаль» та інші.

Вони всі відмовились від своїх посад для уникнення ризику потрапити під санкції, та звернулися до НАЗК, щоби їх виключили зі списку кандидатів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». У списку 2551 особа.

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