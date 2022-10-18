Власник бренду Zara залишається в рф. Місцевий бізнес передасть партнерам із «дружньої» країни — Finance.ua

Власник бренду Zara залишається в рф. Місцевий бізнес передасть партнерам із «дружньої» країни Вчора 19:45 — Фондовий ринок

Власник бренду Zara залишається в рф. Місцевий бізнес передасть партнерам із «дружньої» країни

Іспанський холдинг Inditex (бренди Zara та Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius та Oysho) планує залишитися в рф та передати свій місцевий бізнес партнерам із «дружньої» країни.

Про це пише Комерсант з посиланням на ухвалу Арбітражного суду Самарської області від 30 вересня.

Власник кількох торгових центрів у Самарі вимагав від російської дочірньої компанії Inditex «Зара СНД» відшкодувати збитки через закриті магазини. Суд задовольнив клопотання. Але «Зара СНД» оскаржила це рішення, заявивши, що планує відкрити магазини знову.

Як вияснилось, Inditex планує передати російську структуру третій компанії, зареєстрованій в юрисдикції, яку російська влада не вважає «недружньою».

російські активи компанії можуть перейти до її партнера з ОАЕ, каже джерело видання. З російського ринку підуть Massimo Dutti, Oysho і Zara Home, а решта брендів відкриється під іншими назвами і з новими колекціями не раніше весни 2023 року.

Наразі Inditex підписує додаткові угоди з російськими торговими центрами, щоб утримати площі, що займаються, мінімум до травня 2023 року, пише видання.

Втрати зарубіжних компаній, що пішли з росії, досягли $240 млрд. Найчастіше вони або просто списували російські активи, або передавали їх місцевому менеджменту із середнім дисконтом 70%, пише The Bell . Але Inditex, у якої до 24 лютого було 500 магазинів у росії, а частка країни у прибутку досягала 8,5%, схоже, знайшла третій шлях із новим закордонним власником. Головному конкуренту Inditex H&M, яка шукає покупців на бізнес із липня, продати його так і не вдалося.

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