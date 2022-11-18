Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо попиту в Китаї і підвищення ставок ФРС — Finance.ua
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Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо попиту в Китаї і підвищення ставок ФРС

Енергетика
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Нафта втратила в ціні у п’ятницю через побоювання ринку з приводу ослаблення попиту в Китаї і подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.
Про це пише Reuters.
Як змінились ціни
Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів, або на 0,1%, до $ 89,65 за барель до 07:37 за Гринвічем, і були недалеко від чотиритижневого мінімуму в $89,53, досягнутого на попередній сесії.
Ф’ючерси на американську нафту WTI виросли на 13 центів, або на 0,2%, до 81,77 долара за барель, але утрималися біля шеститижневого мінімуму.
На цьому тижні WTI впав на 8%, тоді як Brent знизився більш ніж на 6%.
Причини зміни цін
Індекс долара знизився в п’ятницю, що зробило нафту дешевшою для покупців, що володіють іншими валютами.
Аналітики відзначають, що занепокоєння з приводу можливих блокувань в Китаї для стримування сплеску захворюваності на COVID, яка досягла найвищого рівня з квітня, і побоювання, що подальше підвищення процентних ставок призведе до рецесії економіки США, наклали відбиток на ринок.
Заяви представників ФРС США на цьому тижні і сильніші, ніж очікувалося, дані по роздрібних продажах перекреслили деякі надії на помірність агресивного підвищення процентних ставок в Сполучених Штатах.
За матеріалами:
Економічна Правда
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