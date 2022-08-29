День фінансів: трійка народних банків, законопроєкт про швидкі інвестиції, плани «Нафтогазу» щодо опалювального сезону — Finance.ua

День фінансів: трійка народних банків, законопроєкт про швидкі інвестиції, плани «Нафтогазу» щодо опалювального сезону Вчора 17:50

Понеділок, 29 серпня: у Києві 26 серпня відбулась п’ята, ювілейна церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards. Премія має нематеріальний характер. Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Сьогодні почнемо розповідати про переможців:

У номінації «Народний банк» третє місце посів sportbank, «срібло» цього забігу дісталося А-Банку, а от «золото» вже п’ятий рік поспіль забрав monobank, який працює на ліцензії Універсал Банку. третє місце посів sportbank, «срібло» цього забігу дісталося А-Банку, а от «золото» вже п’ятий рік поспіль забрав monobank, який працює на ліцензії Універсал Банку.

Заступниця голови правління АТ «Універсал Банк» Юлія Акуленко та співзасновник компанії Treeum Сергій Віндерських

Про інші події понеділка:

«Швидкі інвестиції». Кабмін схвалив законопроєкт про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю та для початку будівництва під проєкти, що спрямовані на відновлення економіки. Під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проєкти, що входять до Переліку проєктів відновлення економіки, отримають Кабмін схвалив законопроєкт про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю та для початку будівництва під проєкти, що спрямовані на відновлення економіки. Під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проєкти, що входять до Переліку проєктів відновлення економіки, отримають максимально сприятливі умови для інвестування

До речі, влада розробляє механізм страхування інвестицій в умовах війни. Для цього Кабмін співпрацює з організацією MIGA, яка входить до групи Світового банку. Інвестор повинен буде купити страховку, яка коштуватиме певний відсоток від обсягу інвестицій. При цьому, у разі форс-мажорних обставин, вона забезпечить компенсацію втрат.

Війна, яка через імперські амбіції росії увірвалася в життя кожного українця 24 лютого, змінила все. Не стало винятком і інвестування. Finance.ua вирішив поцікавитися в експертів, куди зараз можна вкласти свої гроші, щоб не піймати облизня:

Найхолодніша зима за останні десятиліття. Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. За його словами, «без західної фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми».

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію з 1 вересня не змінюватимуться, однак у платіжках українців з’явиться нова графа.

900 грн за прихисток переселенця. Компенсацію від держави за програмою «Прихисток» для осіб, які розмістили переселенців, планують збільшити удвічі — Компенсацію від держави за програмою «Прихисток» для осіб, які розмістили переселенців, планують збільшити удвічі — із 450 до 900 грн . Як повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, ВПО буде ще багато, бо війна триває, а обстріли не зменшуються.

Морякам дозволили виїзд за кордон. В Україні В Україні виїзд за кордон дозволили ще одній категорії військовозобов’язаних чоловіків. Перетинати кордон дозволять чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують там працювати, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Член Комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа у свою чергу розповів, як працюватиме програма єВідрядження. За його словами, скористатися такою послугою зможуть ФОПи і юридичні особи приватної форми власності. Потрібно відповідати визначеним критеріям.

300 тисяч робочих місць завдяки «єРобота». В Мінекономіки очікують, що реалізація урядових грантових програм проекту «єРобота» дасть можливість створити в Україні понад В Мінекономіки очікують, що реалізація урядових грантових програм проекту «єРобота» дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч нових робочих місць . На сьогодні заявки на отримання грантів подали вже близько 10 тисяч громадян. Більшість заяв — 8,5 тисяч — на отримання мікрогранту на започаткування або розвиток власної справи.

У той же час на тимчасово окупованих територіях працюють 65 тис. українських бізнесів. Це близько 5% від загальної кількості існуючих юридичних осіб в Україні. Такі дані оприлюднив Опендатабот.

Нова марка від Укрпошти. Акціонерне товариство «Укрпошта» з 1 вересня почне Акціонерне товариство «Укрпошта» з 1 вересня почне випускати марку «Пес Патрон» . Це перша офіційна благодійна марка країни. Вона розповідає про те, як cапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження суден. Компанія планує зібрати більше 1 мільйона євро на машину для розмінування.

Фото: Укрпошти

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.