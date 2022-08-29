Морякам дозволили виїзд із України за кордон — Finance.ua

Морякам дозволили виїзд із України за кордон Вчора 10:31 — Особисті фінанси

Морякам дозволили виїзд із України за кордон

В Україні виїзд за кордон дозволили ще одній категорії військовозобов’язаних чоловіків: моряки матимуть таку можливість винятково за погодженням територіального центру комплектування (військкомату).

Таке рішення уряд ухвалив під час засідання в суботу, 27 серпня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перетинати кордон дозволять чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують там працювати, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює понад 100 тисяч українців, тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету, пояснив Шмигаль.

Раніше комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки розглянув петицію щодо дозволу українським морякам виїжджати за кордон, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів. Проте у травні таку пропозицію відкинули.

Довідка Finance.ua:

під час воєнного стану в Україні чоловікам 18-60 років заборонено виїжджати за кордон, але існує низка винятків, якщо на перетин є законні підстави;

19 серпня Кабмін оголосив, що дозволить представникам бізнесу виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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