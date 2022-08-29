Найхолодніша зима за останні десятиліття: в «Нафтогазі» розповіли, що українців чекає в опалювальному сезоні — Finance.ua

Найхолодніша зима за останні десятиліття: в «Нафтогазі» розповіли, що українців чекає в опалювальному сезоні Вчора 10:01 — Особисті фінанси

Найхолодніша зима за останні десятиліття: в «Нафтогазі» розповіли, що українців чекає в опалювальному сезоні

Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

Про це Вітренко розповів в інтерв’ю The Guardian

За словами голови «Нафтогазу», на українців, імовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.

Він зазначив, що температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура надворі впаде нижче −10С.

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За словами Вітренка, опалювальний сезон цього року настане пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

«Без (західної) фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми», — сказав глава «Нафтогазу».

Він повідомив, що Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу.

На думку Вітренка, союзники України розуміють цю необхідність, але він не може бути впевненим, що Україна отримає кошти, бо «дуже важко бути впевненим під час війни».

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Він також зазначив, що поточні розрахунки можуть змінитися, якщо, наприклад, росія націлиться на важливу газову інфраструктуру України, електростанції чи об’єкти з видобутку газу.

Видання нагадує, що близько 50% газових родовищ України перебувають у Харківській області, неподалік лінії фронту.

Вітренко повідомив, що на випадок атак росії на газову інфраструктуру чи об’єкти газовидобутку Україна готує аварійні комплекти, які можуть обслуговувати до 200 000 осіб, включаючи мобільні котельні, мобільні теплові пункти та дизельні електрогенератори.

«Якщо таке велике місто, як Київ чи Харків (відріжуть), звичайно, (комплектів) буде недостатньо, але в деяких невеликих містах ці аварійні комплекти матимуть значення», — сказав Вітренко, додавши, що все залежить від масштабу збитків.

Довідка Finance.ua:

раніше радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль повідомляла, що цей опалювальний сезон буде для України дуже складним. Проте у Міністерстві енергетики кажуть, що газу для побутового споживання має вистачити;

уряд планує закупити резервний об’єм обладнання для тимчасового забезпечення теплом, енергією та водою у випадку пошкодження ворожими обстрілами об’єктів критичної інфраструктури під час опалювального сезону;

міський голова Києва Віталій Кличко попросив кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри. Він не виключає, що температура в домівках буде на кілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18.



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Українська правда За матеріалами:

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