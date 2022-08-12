Опалювальний сезон: уряд планує закупити резервний об’єм обладнання — Finance.ua
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Опалювальний сезон: уряд планує закупити резервний об’єм обладнання

Казна та Політика
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Опалювальний сезон: уряд планує закупити резервний об’єм обладнання
Опалювальний сезон: уряд планує закупити резервний об’єм обладнання
Уряд планує закупити резервний об’єм обладнання для тимчасового забезпечення теплом, енергією та водою у випадку пошкодження ворожими обстрілами об’єктів критичної інфраструктури під час опалювального сезону.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі інформаційного телемарафону.
На питання ведучих, чи є в Україні у наявності резервний фонд необхідних матеріалів для оперативного відновлення роботи об’єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕЦ, на випадок влучання ворожих ракет під час обстрілів у період опалювального сезону, Чернишов відповів, що уряд готується до швидкої реакції на будь-які можливі виклики.
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«Такі речі можуть відбутися, тому що росіяни на меті мають зменшення нашої спроможності і будуть намагатися влучити в об’єкти критичної інфраструктури. Ми це бачили на цьому тижні, на прикладі ТЕЦ 3 в Харківській області, тому ми готуємося до можливих таких сценаріїв і до реакції, як міста, так і уряду на ці події», — акцентував міністр.
Він додав, що з метою швидкого реагування на будь-які сценарії подій, уряд планує закупити резервний об’єм відповідного обладнання.
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«Який може тимчасово забезпечити тепло за рахунок модульних котелень, енергію — за рахунок потужних генераторів, а також постачання води. Я сподіваюсь, що він залишиться резервним, але ми накопичуємо такі резерви і мотивуємо міста, щоб вони дбали про це і додатково розгортали такі спроможності», — підкреслив Чернишов.
Міністр розвитку громад та територій відзначив, що наразі в країні триває активна підготовка до старту нового опалювального сезону.
"Всі міста України готуються до цього процесу, і він відбувається майже в штатному режимі. Ми маємо штатну підготовку на початок серпня планову 60%, і вже сьогодні ми досягли 65% підготовки. Це все дає можливість розраховувати на те, що ми починаємо опалювальний сезон штатно і в ті часи, коли це потрібно. Нагадаю, що ми плануємо це зробити приблизно 15 жовтня цього року, з огляду на погоді умови які будуть",- зазначив Чернишов.

Довідка Finance.ua:

  • 5 серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що Україна готова до нового опалювального сезону майже на 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону становить 56%, мереж — 57%, об’єктів теплопостачання — 58%.
За матеріалами:
УНІАН
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