У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам підготуватися — Finance.ua

У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам підготуватися Вчора 13:00 — Особисті фінанси

У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам підготуватися

Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю виданню «Бабель» розповів , до чого готуватися мешканцям столиці взимку.

«Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії», — сказав мер.

За його словами, газ — це відповідальність уряду. Кабмін запевнив міську владу, що газ для населення буде і що він не подорожчає.

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«Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу вони підуть на лікарні, на садки і школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло», — наголосив Кличко.

Водночас мер попросив кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри. Він не виключає, що температура в домівках буде на кілька градусів нижчою за норму. «Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18», — уточнив Кличко.

За його словами, можуть бути і перебої з електрикою, але міська влада намагатиметься зробити так, щоб цього не було.

«Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему», — сказав Віталій Кличко.

Довідка Finance.ua:

уряд планує закупити резервний об’єм обладнання для тимчасового забезпечення теплом, енергією та водою у випадку пошкодження ворожими обстрілами об’єктів критичної інфраструктури під час опалювального сезону;

цей опалювальний сезон буде для України дуже складним. Проте у Міністерстві енергетики кажуть, що газу для побутового споживання має вистачити;

у Києві у порівнянні з торішнім опалювальним сезоном заборгованість клієнтів перед КП «Київтеплоенерго» зросла на 32%. Станом на 1 липня цього року загальна сума боргу за послуги опалення та гарячого водопостачання становить близько 5,5 млрд грн.

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theБабель За матеріалами:

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