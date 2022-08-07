Кияни на тлі війни наростили борги за тепло і гарячу воду на третину — Finance.ua
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Кияни на тлі війни наростили борги за тепло і гарячу воду на третину

Особисті фінанси
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Кияни на тлі війни наростили борги за тепло і гарячу воду на третину
Кияни на тлі війни наростили борги за тепло і гарячу воду на третину
У Києві у порівнянні з торішнім опалювальним сезоном заборгованість клієнтів перед КП «Київтеплоенерго» зросла на 32%. Станом на 1 липня цього року загальна сума боргу за послуги опалення та гарячого водопостачання становить близько 5,5 млрд грн.
Про це повідомили у КП «Київтеплоенерго» в коментарі УНН.
«Середній відсоток розрахунків за надані підприємством послуги опалення та гарячого водопостачання за 6 місяців 2022 року становить 75%. У порівнянні з минулорічним опалювальним сезоном заборгованість клієнтів перед КП „Київтеплоенерго“ зросла на 32%. Станом на 1 липня 2022 року загальна сума боргу за послуги опалення та гарячого водопостачання становить близько 5,5 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
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У «Київтеплоенерго» зазначили, що зростання заборгованості населення за спожите тепло після опалювального сезону і скорочення після міжопалювального сезону спостерігається щороку.
«Це пояснюється тим, що частина клієнтів, які накопичують борги під час опалювального сезону, сплачують їх частинами впродовж календарного року, у тому числі й у міжопалювальний період. Зараз також спостерігається тенденція підвищення рівня оплати боргів за рахунок клієнтів, які накопичили борги під час вимушеної еміграції та повернулися додому», — зазначили в установі.
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Мешканцям столиці, які знаходяться в інших містах чи країнах, КП «Київтеплоенерго» рекомендує сплачувати за послуги за допомогою онлайн сервісів.
Повідомляється, що КП «Київтеплоенерго» надає клієнтам, які накопичили борги за опалення та гарячу воду, можливість реструктуризації боргу: затвердити графік та вносити оплати рівними частинами, зменшивши навантаження на сімейний бюджет.
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За матеріалами:
УНН
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