Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час — Finance.ua

Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час

Ще до вторгнення росії українці нагромадили величезну заборгованість за комунальні послуги. За даними Держстату, борги за комуналку станом на 1 січня 2022 року досягли 81,4 млрд грн.

Про це пише Фокус.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, називає такі чинники, що призвели до такої ситуації:

низька платоспроможність українців;

високі комунальні тарифи;

погана фінансова дисципліна серед тих, хто має можливість платити за комуналку;

низька якість комунальних послуг;

відсутність державної тарифної політики та програм підтримки споживача комунальних послуг.

Люди з низькими і середніми доходами часто відповідальніше ставляться до своїх зобов’язань, тоді як є чимало прикладів накопичення великих боргів цілком платоспроможними власниками дорогої нерухомості з великою площею. Існують випадки, коли за комунальні послуги не платять роками, а сума боргу обчислюється сотнями тисяч або навіть мільйонами гривень.

Читайте також Цифри Незалежності: скільки сплачують українці за комунальні послуги

«Рівень неплатежів за комунальні послуги в Україні остаточно невідомий, тому що дані не публікуються з лютого 2022 року, — коментує теперішню ситуацію Олег Попенко. — Але, виходячи з моїх розрахунків, заборгованість за житлово-комунальні послуги, ймовірно, становить набагато більше за 100 млрд грн».

На думку Попенка, такий рівень платежів є критичним для комунального сектора.

Очевидно, погіршення спричинене тим, що люди, рятуючись від війни, покинули будинки і забули про свої платіжки.

Однак, де-не-де вже спостерігаються ознаки поліпшення. «Після звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей багато хто повернувся додому. Відповідно, з квітня-травня 2022 року рівень оплат почав збільшуватися і на сьогодні у багатьох ОСББ вже досягає довоєнних показників», — додає Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора».

У ситуації воєнного стану влада України пішла на низку поступок для споживачів комунальних послуг:

Верховна Рада ухвалила закон № 7427, який забороняє підвищення комунальних тарифів для населення під час дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його завершення;

Верховна Рада ухвалила закон № 7531, який забороняє стягнення з населення боргів за комуналку.

«Заборона стягнення боргів за комуналку допомагає простим українцям пройти складні часи, бо лише офіційно понад 5 млн українців втратили роботу, — коментує ситуацію Олег Попенко. — Але комунальний сектор зараз переживає вкрай непрості часи та змушений працювати собі на збиток». Експерт додає, що раніше комунальники розв’язували питання неплатежів шляхом підвищення тарифів, а оскільки зараз це неможливо, вони виживають завдяки дотаціям з місцевих бюджетів.

Пом’якшення вимог до платіжної дисципліни у воєнний час не означає списання боргів. Заборгованість, хоч і без штрафних санкцій, все ж таки доведеться погасити після закінчення війни в повному обсязі.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.