Поширені помилки при купівлі смартфона, які зіпсують користування

Особисті фінанси
Поширені помилки при купівлі смартфона, які зіпсують користування
Поширені помилки при купівлі смартфона, які зіпсують користування
При виборі гаджета ми орієнтуємося на гучні цифри та рекламу, упускаючи важливі нюанси. Ось сім поширених помилок і один критичний додаток, який багато хто забуває.
По-перше, автономність і зарядка — ємність батареї не все. Мінімум для комфорту — 5000 мА·год, швидкісна зарядка від 60 Вт дозволяє зарядити до 50% за 15−20 хвилин, а зручне розташування порту USB-C важливе для геймерів. Деякі моделі підтримують швидку бездротову зарядку, як по кабелю.
По-друге, охолодження рятує від тротлінгу. Потужний процесор перегрівається, і гра перетворюється на слайд-шоу. Активне охолодження (вбудований вентилятор) ефективніше, пасивне надійніше, але слабше. Якщо ви серйозно граєте, вибирайте модель із системою охолодження та не забувайте про її догляд.
По-третє, потужність процесора ≠ продуктивність у всьому. Snapdragon 8 Gen 2 — флагман, Dimensity виграє в енергоефективності та ціні в середньому сегменті, а Exynos оптимізується та наздоганяє конкурентів. Не орієнтуйтеся лише на назву чіпа — дивіться тести і реальні відгуки.
Четвертий пункт — оперативна пам’ять. Сьогодні 12 ГБ — мінімум для комфортної роботи з іграми та важкими програмами, LPDDR5 швидший і економніший за LPDDR4X, а геймерські моделі з 18 ГБ тримають топ-ігри кілька років без гальм.
П’ята помилка — нехтування захистом від води та пилу. IP68 не маркетинг: випадкове падіння в калюжу не знищить телефон, і навіть дощ не страшний.
Шостий момент — вибір бренду. Великі виробники (Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo) забезпечують стабільні оновлення та сервіс. Малі компанії можуть хвалитися характеристиками, але без підтримки та запчастин це лотерея.
Сьомий нюанс — додаткові фішки. Це не гігабайти, а деталі, що роблять смартфон зручним: стереодинаміки, Hi-Res звук, екосистема пристроїв, OLED-дисплей з 120 Гц, Dolby Vision і висока яскравість.
І нарешті — захист даних. Мінімум 2−3 роки оновлень безпеки, чистий Android або можливість видалити непотрібні програми, а біометрія (відбиток, обличчя) не лише зручна, а й рятує у критичних ситуаціях.
Дотримуючись цих правил, можна уникнути розчарування і користуватися телефоном довго та комфортно.
