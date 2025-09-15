Поширені помилки при купівлі смартфона, які зіпсують користування Сьогодні 06:32 — Особисті фінанси

При виборі гаджета ми орієнтуємося на гучні цифри та рекламу, упускаючи важливі нюанси. Ось сім поширених помилок і один критичний додаток, який багато хто забуває.

По-перше, автономність і зарядка — ємність батареї не все. Мінімум для комфорту — 5000 мА·год, швидкісна зарядка від 60 Вт дозволяє зарядити до 50% за 15−20 хвилин, а зручне розташування порту USB-C важливе для геймерів. Деякі моделі підтримують швидку бездротову зарядку, як по кабелю.

По-друге, охолодження рятує від тротлінгу. Потужний процесор перегрівається, і гра перетворюється на слайд-шоу. Активне охолодження (вбудований вентилятор) ефективніше, пасивне надійніше, але слабше. Якщо ви серйозно граєте, вибирайте модель із системою охолодження та не забувайте про її догляд.

По-третє, потужність процесора ≠ продуктивність у всьому. Snapdragon 8 Gen 2 — флагман, Dimensity виграє в енергоефективності та ціні в середньому сегменті, а Exynos оптимізується та наздоганяє конкурентів. Не орієнтуйтеся лише на назву чіпа — дивіться тести і реальні відгуки.

Четвертий пункт — оперативна пам’ять. Сьогодні 12 ГБ — мінімум для комфортної роботи з іграми та важкими програмами, LPDDR5 швидший і економніший за LPDDR4X, а геймерські моделі з 18 ГБ тримають топ-ігри кілька років без гальм.

П’ята помилка — нехтування захистом від води та пилу. IP68 не маркетинг: випадкове падіння в калюжу не знищить телефон, і навіть дощ не страшний.

Шостий момент — вибір бренду. Великі виробники (Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo) забезпечують стабільні оновлення та сервіс. Малі компанії можуть хвалитися характеристиками, але без підтримки та запчастин це лотерея.

Сьомий нюанс — додаткові фішки. Це не гігабайти, а деталі, що роблять смартфон зручним: стереодинаміки, Hi-Res звук, екосистема пристроїв, OLED-дисплей з 120 Гц, Dolby Vision і висока яскравість.

І нарешті — захист даних. Мінімум 2−3 роки оновлень безпеки, чистий Android або можливість видалити непотрібні програми, а біометрія (відбиток, обличчя) не лише зручна, а й рятує у критичних ситуаціях.

Дотримуючись цих правил, можна уникнути розчарування і користуватися телефоном довго та комфортно.

