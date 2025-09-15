Ціни на борщовий набір у вересні 2025 року Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Ціни на борщовий набір у вересні 2025 року

Скільки коштують овочі для борщу та як змінюватимуться ціни до зими, пояснив аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка.

За словами Максима Гопки, на початку вересня 2025 року середня ціна картоплі становить близько 17 гривень за кілограм, тоді як у вересні 2024-го вона перевищувала 20 гривень. Станом на 12 вересня у великих торговельних мережах — АТБ, FOZZY, Сільпо, Фора, Auchan та Varus — картопля коштує від 15 гривень за звичайну до майже 30 гривень за митий та фасований продукт.

«Ціни на капусту залишаються відносно стабільними. На кінець серпня — початок вересня 2025 року капуста коштувала близько 6−15 грн/кг на гуртових ринках, майже так само, як і минулого року», — зазначає аналітик УКАБ.

В онлайн торгових мережах вартість цього продукту складає 12 гривень за кілограм. Зазначимо, що за тиждень капуста в Україні подешевшала в середньому на 19%. Нині більшість виробників готові відвантажувати продукцію по 6−12 грн/кг ($0,15−0,29/кг), тоді як ще тижнем раніше ціни коливалися в межах 7−16 грн/кг ($0,17−0,39/кг).

Максим Гопка додає, що в вересні значно подешевшала і морква. За його словами, гуртові ціни на врожай 2025 року падають вже кілька тижнів. Наприкінці серпня моркву продавали по 8−12 грн/кг, тоді як ще тижнем раніше було 10−13 грн.

На початку вересня 2025-го середня роздрібна ціна ріпчастої цибулі впала до 8−10 грн/кг, тоді як у серпні була на 30−40% вищою. В онлайн-магазинах цей продукт можна придбати по 9−12 грн/кг. За фасовану треба буде віддати від 20 до 40 гривень за кіло.

Ціни на помідори у 2025 році знизилися в порівнянні з тогорічними. У вересні 2025 року червоні помідори в середньому на 25−30% дешевші, ніж у вересні 2024-го.

На відміну від інших овочів, болгарський перець подорожчав. Аналітик УКАБ Максим Гопка вказує, що на початку вересня 2025-го фіксується зростання цін на перець як у порівнянні з попереднім місяцем, так і відносно минулого року.

«За тиждень першої декади вересня оптова ціна солодкого перцю зросла приблизно на 20%. Середня гуртова ціна становить 40−50 грн/кг», — зауважує Гопка.

Нагадаємо, у червні 2025 року писали , що в Україні продовжують дешевшати овочі так званого «‎борщового набору"‎ нового врожаю. Винятком стала рання морква, діапазон цін на яку навіть дещо розширився. Про це у новому дослідженні повідомляютьфахівці аналітичного порталу EastFruit. За його даними, станом на кінець минулого робочого тижня ранню картоплю пропонували за ціною 10−20 грн/кг, тоді як за тиждень до цього ціна становила 15−40 грн/кг.

