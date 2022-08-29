Україна розробляє механізм страхування для інвесторів в умовах війни — Finance.ua

Україна розробляє механізм страхування для інвесторів в умовах війни Вчора 14:39 — Казна та Політика

Україна розробляє механізм страхування для інвесторів в умовах війни, www.pexels.com

За підсумками півроку війни Україні вдалося залучити трохи більше ніж 1% інвестицій, якщо порівнювати з тим же періодом минулого року. Тому влада розробляє механізм страхування інвестицій в умовах війни. Для цього Кабмін співпрацює з організацією MIGA, яка входить до групи Світового банку.

Про це заявив заступник міністра економіки Олександр Грибан в ефірі телемарафону

«Надходження інвестицій в Україну зменшилося досить радикально, якщо брати аналогічний період минулого року. Напевно, зараз ми змогли залучити трохи більше 1%. Якщо у нас раніше було близько $2 млрд, то зараз лише $20 млн», — зазначив заступник міністра.

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За його словами, влада працює над залученням інвестицій навіть в умовах війни. Зокрема, розробляють механізми страхування. Наприклад, багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (MIGA) має програми страхування інвестицій в умовах терористичних загроз, а не військових дій.

"«Проте уряд активно працює з цією організацією. Робимо все можливе, щоб покриття MIGA з’явилося і було доступним для міжнародних інвесторів, щоб вони могли інвестувати навіть зараз», — вказав Грибан.

Він пояснив, що інвестор має купити страховку, яка коштуватиме певний відсоток від обсягу інвестицій. При цьому, у разі форс-мажорних обставин, вона забезпечить компенсацію втрат.

Крім того, уряд працює над покращенням умов ведення бізнесу в країні, у тому числі залучення інвестицій. Йдеться про дерегуляцію та програми для великих інвесторів.

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