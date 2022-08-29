Уряд схвалив законопроект про швидкі інвестиції: про що йдеться в документі — Finance.ua

Уряд схвалив законопроект про швидкі інвестиції: про що йдеться в документі Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Кабмін схвалив законопроєкт про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю та для початку будівництва під проєкти, що спрямовані на відновлення економіки. Документ незабаром буде зареєстрований у парламенті.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За даними відомства, під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проєкти, що входять до Переліку проєктів відновлення економіки, отримають максимально сприятливі умови для інвестування. Це, зокрема:

скорочення строків набуття прав на земельну ділянку — з 18 до 3 місяців;

право на земельну ділянку набуватиметься без аукціону, без документації з землеустрою, з гарантіями невідчуження ділянки;



встановлення та зміна цільового призначення землі зможе відбуватися без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення та видом функціонального призначення території;



проєктування об’єкта будівництва може відбуватися без дотримання містобудівних умов і обмежень за умови відповідності будівельним нормам.



Проєктом відновлення буде вважатися проєкт, який:

має вартість від 500 тисяч євро;

спрямований на будь-яку сферу промисловості (за виключенням діяльності з поводження з відходами та будівництва житла).



Для його включення до Переліку проєктів відновлення підприємцю слід подати заявку до Міністерства економіки.

Довідка Finance.ua:

на початок серпня до «Дії» українці подали понад 250 тис. заявок про пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій житло;

обсяг пошкоджених житлових площ вже досяг 16 968 703 кв. м, на яких проживали понад 660 тис. мешканців;

ще 1 квітня у Верховній Раді нардепи підтримали за основу законопроєкт № 7198 Про компенсацію за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, спричинених військовою агресією рф. Минуло три місяці, але документ досі не ухвалений. коли його ухвалить ВР — читайте тут.

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