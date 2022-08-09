Коли буде ухвалено закон про виплату компенсацій за зруйноване житло — Finance.ua

Коли буде ухвалено закон про виплату компенсацій за зруйноване житло Вчора 14:01 — Казна та Політика

Коли буде ухвалено закон про виплату компенсацій за зруйноване житло

На початок серпня до «Дії» українці подали понад 250 тис. заявок про пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій житло.

Обсяг пошкоджених житлових площ вже досяг 16 968 703 кв. м, на яких проживали понад 660 тис. мешканців. Ще 1 квітня у Верховній Раді нардепи підтримали за основу законопроєкт № 7198 Про компенсацію за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, спричинених військовою агресією рф.

Минуло три місяці, але документ досі не ухвалений. Власники пошкоджених квартир та будинків вже почали самотужки ремонтувати оселі, але у більшості випадків грошей на відбудову люди не мають, тож без державної підтримки вони цього зробити не можуть і чекають на компенсації.

На якій стадії розробка документу

У коментарі Фактам ICTV ініціаторка законопроєкту про виплату компенсацій за зруйноване житло, голова партії Слуга народу Олена Шуляк наголосила, що документ досі доопрацьовують. Його включать до порядку денного засідання Верховної Ради вже наприкінці серпня — у першій декаді вересня.

Шуляк сподівається, що ухвалити закон вдасться більшістю голосів народних депутатів. А затримку пояснює тим, що автори намагаються напрацювати чітку, чесну та прозору процедуру, унеможливити будь-які зловживання та затримки з виплатами у майбутньому. Щоб це був справді робочий закон.

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"Ми говоримо з представниками уряду, з Міністерством інфраструктури, економіки, Міністерством розвитку громад і територій, з прем’єр-міністром України, щоб до другого читання у законопроєкті був закладений дієвий механізм.

Щоб ми розуміли, які будуть джерела надходження коштів, як будуть громади включатися до цього процесу, щоб була прозора, ясна процедура, щоб не було зловживань ні з чергою, ні із затягуванням з експертизами чи технічними висновками. Краще зараз ми попрацюємо трішки довше і вже до другого читання ухвалимо абсолютно дієвий механізм надання компенсацій", — аргументує Шуляк.

Із чим незгодні нардепи

У документі, ухваленому за основу, прописано чимало обмежень щодо компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло. Саме вони і викликали суперечки нардепів. До законопроєкту подали понад 700 правок.

За словами Шуляк, зараз триває дискусія щодо обмеження максимальної площі, за яку може бути надана компенсація. У першому читанні було ухвалено обмеження у 150 км. м як для квартир, так і для будинків у приватному секторі, які були зруйновані.

За статистикою заявок, поданих до «Дії», площа у 150 кв. м охоплює понад 90% зруйнованих квартир. Але це замала цифра для приватного сектору. Тож обмеження для власників приватних будинків будуть переглядати.

"Якщо ще розглядати з господарськими спорудами, які розташовані на подвір’ї, середня цифра для приватного сектору складає 250 кв. м. У нас є пропозиція для приватного сектору збільшити метраж до 250 кв. м.

Але є ще позиція урядовців взагалі не вводити жодних обмежень, а компенсувати кожний втрачений людиною квадратний метр. Ці правки будуть розглядатися до другого читання", — каже Шуляк.

Хто отримає компенсації

Очільниця «Слуги народу» наголосила, що законопроєкт стосуватиметься лише громадян України і винятково житлової нерухомості. Втім, деякі нардепи подали правки до другого читання, наголошуючи, що не можна дискримінувати іноземців.

Шуляк пояснює, що іноземці або люди, які втратили нежитлову нерухомість, — складські приміщення, магазини, аптеки — зможуть отримати компенсації, коли вже будуть відповідні репарації від росії.

Гроші, які виділятимуть, будуть цільовими. Їх можна буде витратити виключно на придбання житла у будь-якій області України, без обмежень. Після купівлі квартири чи приватного будинку їх не можна буде продавати та відчужувати.

Поки що у документі вказаний термін три роки. Втім, за словами Шуляк, деякі депутати наполягають на обмеженні у п’ять років заборони продажу отриманого житла. Це аргументують тим, що люди, яким держава надасть компенсацію, мають залишатися в Україні.

Мешканці зруйнованих багатоквартирних будинків зможуть використати кошти на купівлю як вторинного житла, так і квартир на первинному ринку.

Власникам приватних будинків хочуть надати можливість витрачати кошти на закупівлю будівельних матеріалів та оплату роботи підрядників, адже люди хочуть самі будувати житло на місці зруйнованого.

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