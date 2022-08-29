Тарифи на світло: скільки доведеться платити з 1 вересня — Finance.ua

Тарифи на світло: скільки доведеться платити з 1 вересня Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Тарифи на світло: скільки доведеться платити з 1 вересня

Тарифи на електроенергію з 1 вересня не змінюватимуться, однак у платіжках українців з’явиться нова графа.

Про це пише «Апостроф».

Тарифи на електроенергію з 1 вересня

Як відомо, в Україні під час дії воєнного стану заборонили підвищувати комунальні тарифи на послуги ЖКГ, зокрема на електроенергію. Тому побутові споживачі платитимуть за колишніми розцінками:

1,44 грн/кВт — за умови місячного споживання до 250 кВт;

1,68 грн/кВт — за умови місячного споживання понад 250 кВт.

Крім цього, побутові споживачі можуть зменшити кінцеву суму за використану електроенергію за окремими денними та нічними тарифами.

За двозонним диференціюванням за проміжками часу українці можуть платити:

50% фіксованої ціни за умови споживання з 23:00 до 7:00 (за години нічного мінімального навантаження енергосистеми) — 0,72 грн/кВт та 0,84 грн/кВт при споживанні до 250 кВт та понад 250 кВт відповідно;

100% фіксованої ціни — з 7:00 до 23:00 (решта годин доби) — 1,44 грн/кВт та 1,68 грн/кВт при споживанні до 250 кВт та більше 250 кВт відповідно.

Тризонне диференціювання за проміжками часу:

150% фіксованої ціни — з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (у години максимального навантаження енергосистеми) — 2,16 грн/кВт та 2,25 грн/кВт при споживанні до 250 кВт і більше 250 кВт відповідно;

100% фіксованої ціни — з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (у напівпіковий період) — 1,44 грн/кВт та 1,68 грн/кВт при споживанні до 250 кВт та більше 250 кВт відповідно;

40% фіксованої ціни — з 23:00 до 7:00 (за години нічного мінімального навантаження енергосистеми) — 0,576 грн/кВт та 0,672 грн/кВт при споживанні до 250 кВт та більше 250 кВт відповідно.

Нова графа у платіжках

Нацкомісія, яка займається регулюванням у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову «Про затвердження змін до правил роздрібного ринку електричної енергії». Документом передбачено низку кроків назустріч споживачеві в аспекті захисту прав споживачів:

регулюється спрощена процедура зміни постачальника послуг, що дозволить споживачеві порівняно з нормативно встановленим терміном переходу до нового електропостачальника на 21 день, здійснювати такий перехід за 3 дні;

з метою забезпечення побутових споживачів зрозумілою та коректною інформацією про нарахування за спожиту електричну енергію, регулятор зобов’язав постачальників послуг у рахунках на оплату вказувати інформацію про початкові та кінцеві показання електричної енергії, за допомогою яких здійснюються нарахування;

для споживачів, електроустановки яких мають невелику потужність до 0,1 кВт, спрощено відносини з електропостачання — врегульовано організацію комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення засобів вимірювальної техніки (лічильників).

Таким чином, держрегулятор зобов’язав постачальників послуг включити нову графу до рахунків на оплату комунальних послуг із початковими та кінцевими показаннями лічильника.

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