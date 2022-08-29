Майже 65 тисяч українських бізнесів зареєстровано на окупованих територіях — Finance.ua
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Майже 65 тисяч українських бізнесів зареєстровано на окупованих територіях

Особисті фінанси
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Майже 65 тисяч українських бізнесів зареєстровано на окупованих територіях
Майже 65 тисяч українських бізнесів зареєстровано на окупованих територіях
65 тис. українських бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях. Це близько 5% від загальної кількості існуючих юридичних осіб в Україні.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані власного дослідження.
З початком повномасштабної війни на території України бізнес був змушений не лише повністю переглянути свої повсякденні бізнес-процеси, а й навіть змінювати місце реєстрації, щоб розпочати все наново.
Наразі не є обовʼязковим переміщення бізнесу в більш безпечні регіони, це рішення приймає кожен власник на свій розсуд.
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Але у випадку, якщо бізнес залишається на теріторії зі статусами: «тимчасово окуповані», «перебувають в оточенні (блокуванні)», «на яких тривають активні бойові дії», то для нього можуть бути застосовані певні податкові обмеження. У Райффайзен Банку зазначають, що податки з суми отриманого доходу нараховує та сплачує не сам підприємець, а його контрагенти.
Крім того, в Опендатабот надали змогу перевірити компанію, щоб захистити бізнес від зайвого оподаткування.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Finance.ua
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