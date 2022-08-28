Як змінилося ведення бізнесу в Україні через війну: дослідження AmCham — Finance.ua

Як змінилося ведення бізнесу в Україні через війну: дослідження AmCham Вчора 17:03 — Особисті фінанси

Як змінилося ведення бізнесу в Україні через війну: дослідження AmCham

Майже три чверті компаній в Україні повністю функціонують після шести місяців повномасштабної війни, чверть продовжує функціонувати частково.

При цьому 96% компаній планують продовжити діяльність в Україні у 2023 році, лише 4% поки не визначилися. Про це свідчать результати опитування, проведеного Американською торговельною палата в Україні серед компаній-членів Палати.

Зарплата

83% компаній виплачують заробітну плату в повному обсязі, 16% — скоротили заробітну плату. Лише 1% компаній зовсім не виплачує заробітну плату.

Виклики під час війни

Бізнес-спільноту попросили назвати найбільші актуальні виклики для їх організацій. Безпека та захист співробітників (71%), логістика та транспортування (44%), відсутність клієнтів чи замовлень (34%), спад діяльності партнерів (33%), та експортно-імпортні операції (22%), були визначені представниками бізнесу як топ-5 найбільших викликів.

Втрати

22% респондентів відзначили, що заводи/фабрики/потужності/склади/офіси їх компаній були пошкоджені: 48% мають незначні ушкодження, 52% мають невиправні ушкодження. 6% зазначили, що їх активи досі знаходяться під окупацією. 69% компаній-членів Палати не зазнали жодних ушкоджень протягом шести місяців війни.

Очікування від влади

Бізнес-спільнота визначила, якими мають бути топ-3 пріоритети уряду задля прискорення післявоєнного економічного відновлення та трансформації після перемоги України. Серед них:

забезпечити національну безпеку та оборону України в співпраці з міжнародними союзниками (79%);

імплементувати верховенство права, реальну та ефективну судову реформу, справедливе правосуддя, забезпечити прозорий відбір суддів усіх інстанцій. Дотримуватися незалежності Національного банку, Антимонопольного комітету та антикорупційних органів. Реформувати сектор державних підприємств та державних банків (77%);



прискорити набуття Україною членства в ЄС шляхом наближення національного законодавства в сфері конкуренції, митної справи, охорони здоров’я, захисту прав інтелектуальної власності, медіа тощо (37%).



Щодо прогнозу бізнес-клімату в Україні до кінця 2022 року, 60% компаній вважають, що бізнес-клімат залишиться без змін. 31% прогнозує погіршення бізнес-клімату, в той час як 9% — покращення.

Також цікаво зазначити, що 87% респондентів підтримує заохочення талантів жити, працювати та інвестувати в Україні шляхом лібералізації та модернізації трудового законодавства.

«Це опитування надсилає позитивний сигнал про те, що компанії вірять в Україну, адже 96% компаній планують продовжити діяльність в Україні в 2023 році», — прокоментував результати дослідження президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

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