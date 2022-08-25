Скорочення та зниження зарплат: названі найбільші проблеми для малого бізнесу у час війни (інфографіка) — Finance.ua

Скорочення та зниження зарплат: названі найбільші проблеми для малого бізнесу у час війни (інфографіка) Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Скорочення та зниження зарплат: названі найбільші проблеми для малого бізнесу у час війни (інфографіка)

Вже 6 місяців в Україні триває повномасштабна війна. Український бізнес поступово оговтується та намагається повернутися до звичного ритму. Але складнощі у підприємців все ще є — в одних низький попит на послуги/продукцію в Україні, в інших проблеми з доставкою за кордон, хтось зіткнувся з нестачею комплектуючих тощо.

UA Business Global провела дослідження, щоб дізнатися, як підприємці борються та перемагають на економічному фронті.

Найбільші виклики для бізнесу

Через війну значно скоротився обсяг продажів практично у всіх бізнесах. На сьогоднішній день це залишається основною проблемою для 81% підприємців.

Крім того, військові дії вплинули на завантаженість компаній — лише 15% з них працюють на 100%.

Незначно скоротили обсяги роботи 4% компаній. 25% бізнесів скоротили обсяги виробництва майже наполовину. 19% компаній знизили активність до 80%. У 12% ​​компаній обсяги виробництва не перевищують 20%. 12% підприємців скоротили обсяги виробництва на третину, така сама кількість бізнесів повністю зупинила роботу. Але для деяких підприємців війна, навпаки, стала стартом своєї справи.

Скорочення та зарплати

Через війну багатьом компаніям довелося скоротити кількість співробітників. 24% зменшили команду наполовину. 23% бізнесів трохи скоротили кадри. 16% компаній зменшили штат більш як на 60%. Але не всі бізнеси опинилися у такій ситуації — 27% компаній зберегли команду без змін, а 10% навіть планують чи вже розширили штат.

Війна позначилася і на зарплатах працівників. 25% підприємців скоротили до 30% заробітної плати. 19% бізнесів зменшили розмір плати майже на половину. У 16% компаній зарплати співробітників знизилися більш, ніж на 50%. 11% бізнесів взагалі працюють на волонтерських умовах. І лише третина компаній зберегли зарплату без змін чи навіть підвищили.

Релокейт і трансформація бізнесу

На функціонування бізнесу впливає і місцезнаходження підприємців. І хоча більше половини (53%) з них залишилися в Україні, а 14% тих, хто виїхав, вже повернулися назад після від’їзду, деякі підприємці наразі змінили місцеперебування:

6% поїхали зовсім;

10% переїхали тимчасово до західних областей країни;

17% тимчасово виїхали з України.

Багато підприємців через війну провели галузеву трансформацію компаній. Одні змінили бізнес під потреби своєї цільової аудиторії, інші вибрали новий напрямок бізнесу під потреби ринку. Але є підприємці, які зберегли бізнес без змін — 42% опитаних. Майже половина підприємців частково адаптували свої продукти/послуги під час війни. 5% повністю змінили продукт/послугу, 6% взагалі змінили галузь.

Війна підштовхнула багатьох українських підприємців до розвитку на міжнародній бізнес-арені — половина опитаних бажають виходити на закордонні ринки. 20% поки що працюють із клієнтами тільки з України. 15% підприємців уже надають послуги іноземним клієнтам, 15% продають товари за кордон.

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