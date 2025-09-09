Коли видається один номерний знак, а коли два — роз’яснення сервісних центрів МВС Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Коли видається один номерний знак, а коли два — роз’яснення сервісних центрів МВС

Номерний знак — це офіційний ідентифікатор транспортного засобу. Він підтверджує законність експлуатації, допомагає розшукувати викрадені авто та захищає права власників. У сервісних центрах МВС відвідувачі іноді запитують, чому одні отримують два номерні знаки, а інші — лише один. Це залежить від типу транспортного засобу та його конструктивних особливостей.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Коли видають два номери

Два номерні знаки обов’язково отримують власники:

легкових автомобілів;

вантажних авто будь-якої вантажопідйомності;

автобусів і маршрутних транспортних засобів.

У таких випадках номерні знаки встановлюють і спереду, і ззаду.

Коли видають один номер

Один номерний знак видають для:

мотоциклів, моторолерів, мопедів і скутерів;

трициклів та квадроциклів;

причепів і напівпричепів;

інших транспортних засобів, конструкція яких не передбачає переднього номера.

У цих випадках знак кріпиться тільки позаду.

Правила користування номерними знаками

номерні знаки потрібно встановлювати лише у місцях, передбачених конструкцією;

заборонено використовувати сувенірні чи неофіційні номери;

у разі втрати чи пошкодження знаків власник може звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для перереєстрації та отримати новий комплект;

отримати номерні знаки можна лише під час офіційної державної реєстрації.

Також доступна послуга замовлення індивідуальних номерів або бронювання комбінації цифр.

Нагадаємо, у застосунок «Дія» додали нову послугу для водіїв — заміну техпаспорта онлайн. Як скористатися послугою:

У застосунку Дія перейдіть до розділу Сервіси → Водієві → Заміна техпаспорта або через меню документа. Вкажіть причину заміни. За потреби оберіть нові номерні знаки. Виберіть тип техпаспорта: цифровий або цифровий + пластиковий. Укажіть спосіб доставки: відділення Укрпошти чи кур’єр. Підтвердьте або оновіть контактні дані. Підпишіть заяву та оплатіть протягом 24 годин.

Раніше в Головному сервісному центрі МВС пояснили , як швидко та без зайвого клопоту відновити номерний знак і скільки це коштує. У територіальному підрозділі потрібно здійснити перереєстрацію транспортного засобу з отриманням нових номерних знаків. Автовласник повинен підготувати такі документи: паспорт; реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

