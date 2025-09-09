Коли видається один номерний знак, а коли два — роз’яснення сервісних центрів МВС
Номерний знак — це офіційний ідентифікатор транспортного засобу. Він підтверджує законність експлуатації, допомагає розшукувати викрадені авто та захищає права власників. У сервісних центрах МВС відвідувачі іноді запитують, чому одні отримують два номерні знаки, а інші — лише один. Це залежить від типу транспортного засобу та його конструктивних особливостей.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Коли видають два номери
Два номерні знаки обов’язково отримують власники:
- легкових автомобілів;
- вантажних авто будь-якої вантажопідйомності;
- автобусів і маршрутних транспортних засобів.
У таких випадках номерні знаки встановлюють і спереду, і ззаду.
Коли видають один номер
Один номерний знак видають для:
- мотоциклів, моторолерів, мопедів і скутерів;
- трициклів та квадроциклів;
- причепів і напівпричепів;
- інших транспортних засобів, конструкція яких не передбачає переднього номера.
У цих випадках знак кріпиться тільки позаду.
Правила користування номерними знаками
- номерні знаки потрібно встановлювати лише у місцях, передбачених конструкцією;
- заборонено використовувати сувенірні чи неофіційні номери;
- у разі втрати чи пошкодження знаків власник може звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для перереєстрації та отримати новий комплект;
- отримати номерні знаки можна лише під час офіційної державної реєстрації.
Також доступна послуга замовлення індивідуальних номерів або бронювання комбінації цифр.
Нагадаємо, у застосунок «Дія» додали нову послугу для водіїв — заміну техпаспорта онлайн. Як скористатися послугою:
- У застосунку Дія перейдіть до розділу Сервіси → Водієві → Заміна техпаспорта або через меню документа.
- Вкажіть причину заміни.
- За потреби оберіть нові номерні знаки.
- Виберіть тип техпаспорта: цифровий або цифровий + пластиковий.
- Укажіть спосіб доставки: відділення Укрпошти чи кур’єр.
- Підтвердьте або оновіть контактні дані.
- Підпишіть заяву та оплатіть протягом 24 годин.
Раніше в Головному сервісному центрі МВС пояснили, як швидко та без зайвого клопоту відновити номерний знак і скільки це коштує. У територіальному підрозділі потрібно здійснити перереєстрацію транспортного засобу з отриманням нових номерних знаків. Автовласник повинен підготувати такі документи: паспорт; реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
