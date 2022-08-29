Укрпошта випустить благодійну марку «Пес Патрон» (доповнено) — Finance.ua
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Укрпошта випустить благодійну марку «Пес Патрон» (доповнено)

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Фото: https://t.me/igorsmelyansky
Фото: https://t.me/igorsmelyansky
Акціонерне товариство «Укрпошта» з вівторка, 30 серпня, почне випускати марку «Пес Патрон».
Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.
«Завтра, по чисельним проханням, ми випускаємо марку „Пес Патрон“. Але, крім того, що це крута марка, яка розповідає про те, як cапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження суден — це перша офіційна благодійна марка країни», — написав Смілянський.
Компанія планує зібрати більше 1 мільйона євро на машину для розмінування.
«Більше 150 000 — така кількість знайдених вибухонебезпечних предметів в Україні за даними ДСНС, тож Патрон потребує допомоги і з боку технічних засобів, і з боку чотирилапих помічників. Саме тому решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні», — додав генеральний директор Укрпошти.
Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта
Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж — 1 млн екземплярів.
Пізніше Смілянський повідомив, що випуск марки переноситься на 1 вересня:
«Друзі, в Херсоні зараз спекотно, у світі нестабільно, і навіть у нас бувають зміни. Через певну низку обставин, ми вибачаємось і дуже попросимо Вас почекати ще пару днів перед тим, як Ви зможете придбати супер круту марку з Патроном та мерч. Запуск марки переносимо на 1 вересня — День Знань».

Довідка Finance.ua:

  • з моменту відкриття онлайн-магазину на eBay та Amazon компанія «Укрпошта» продала там марок та мерчандайзу на 5,3 млн грн;
  • до 31-ї річниці Незалежності України «Укрпошта» випустила нові марки з конвертом. Вони мають тематику «Вільні, Незламні, Непереможні»;
  • Укрпошта також планує випускати марки в NFT-форматі, першою стане марка «русскій воєнний корабль, іді...» — наразі компанія шукає партнера для її випуску.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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