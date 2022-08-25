На eBay та Amazon «Укрпошта» за 3 місяці продала марок та мерчу на 5 млн грн — Finance.ua

На eBay та Amazon «Укрпошта» за 3 місяці продала марок та мерчу на 5 млн грн Вчора 07:06 — Казна та Політика

На eBay та Amazon «Укрпошта» за 3 місяці продала марок та мерчу на 5 млн грн

З моменту відкриття онлайн-магазину на eBay та Amazon компанія «Укрпошта» продала там марок та мерчандайзу на 5,3 млн грн.

Про це повідомила пресслужба компанії в коментарі Ain.ua.

Компанія офіційно відкрила свій магазин на Amazon у кінці червня 2022 року, магазин на eBay у компанії на той момент уже працював. У новому магазині продавався набір з марок, конверту та листівки «русскій воєнний корабль...Всьо!», брендований мерч: футболки, світшоти, кепки і так далі.

Третина з усіх замовлень за цей період припадала на США. Також активно купують продукцію «Укрпошти» покупці з Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу.

З 5,3 млн грн, отриманих від продажу, близько 600 000 грн компанія спрямувала на благодійність.

Розробкою магазину і виводом бренду Укрпошта на міжнародні маркетплейси займалася команда агенції Disqover Agency.

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