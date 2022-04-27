"Укрпошта" заробила на марці "російський військовий корабель" понад $1 млн — Finance.ua

"Укрпошта" заробила на марці "російський військовий корабель" понад $1 млн

Вчора 16:17 — Казна та Політика

"Укрпошта" заробила на марці "російський військовий корабель" понад $1 млн, oukr.info

Держпідприємству «Укрпошта» вдалося заробити на випуску марці «російський військовий корабель» більше 1 мільйона доларів.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтерв’ю «НВ».

«Понад $1 млн. Це непогано в умовах, коли інші наші доходи впали. Наступну марку цієї серії ми вже оголосили, вона називатиметься „російський військовий корабель... Всьо“, і закриваємо цю серію», — розповів Смілянський.

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Топменеджер «Укрпошти» відмітив, що ця марка стала справжнім символом України, відомим далеко за її кордонами.

«Багато людей по усьому світу хочуть її отримати. Я чув, що наші громадяни продають її на eBay за якісь шалені гроші», — сказав він.

Смілянський розповів, що невелику частину марок вони залишили для іноземних делегацій, для музейних фондів та окремо — для тимчасово окупованих територій.

«Для людей там, у яких не було фізичної можливості марку купити. Оскільки цю марку можна було купити не лише у Києві, а й в усіх обласних центрах, окрім окупованих, я вважаю цю міру справедливою», — сказав він.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» випустила поштові марки «Російський військовий корабель, йди...!». За сім днів удалося продати майже всі поштові марки. Проте, як повідомив Смілянський, навіть через великий ажіотаж їх не додруковуватимуть.

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