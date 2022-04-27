"Укрпошта" заробила на марці "російський військовий корабель" понад $1 млн — Finance.ua
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"Укрпошта" заробила на марці "російський військовий корабель" понад $1 млн

Вчора 16:17Казна та Політика
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"Укрпошта" заробила на марці "російський військовий корабель" понад $1 млн"Укрпошта" заробила на марці "російський військовий корабель" понад $1 млн, oukr.info
Держпідприємству «Укрпошта» вдалося заробити на випуску марці «російський військовий корабель» більше 1 мільйона доларів.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтерв’ю «НВ».
«Понад $1 млн. Це непогано в умовах, коли інші наші доходи впали. Наступну марку цієї серії ми вже оголосили, вона називатиметься „російський військовий корабель... Всьо“, і закриваємо цю серію», — розповів Смілянський.
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Топменеджер «Укрпошти» відмітив, що ця марка стала справжнім символом України, відомим далеко за її кордонами.
«Багато людей по усьому світу хочуть її отримати. Я чув, що наші громадяни продають її на eBay за якісь шалені гроші», — сказав він.
Смілянський розповів, що невелику частину марок вони залишили для іноземних делегацій, для музейних фондів та окремо — для тимчасово окупованих територій.
«Для людей там, у яких не було фізичної можливості марку купити. Оскільки цю марку можна було купити не лише у Києві, а й в усіх обласних центрах, окрім окупованих, я вважаю цю міру справедливою», — сказав він.
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Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» випустила поштові марки «Російський військовий корабель, йди...!». За сім днів удалося продати майже всі поштові марки. Проте, як повідомив Смілянський, навіть через великий ажіотаж їх не додруковуватимуть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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