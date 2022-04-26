Укрпошта випустить нову символічну марку — Finance.ua

Укрпошта випустить нову символічну марку
Вчора 18:24 — Фондовий ринок
Незабаром в Україні планують випустити нову поштову марку, присвячену найбільшому у світі літакові — українській «Мрії».
Як повідомили в пресслужбі «Укрпошти», ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.
Дівчинка відправила роботу на конкурс «Що для мене Україна?», який проводили ще до війни.
Саме такою дитина бачила нашу країну — яскравою й квітучою.Такою вона і буде!" — наголосили в «Укрпошті».
В установі додали: навіть попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, мрію в українців не забрати. Про це нагадуватиме історія, а також майбутня поштова марка.
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