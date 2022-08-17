Укрпошта планує випустити NFT-марку з "русскім воєнним кораблем..." — Finance.ua

Укрпошта планує випустити NFT-марку з "русскім воєнним кораблем..." Вчора 10:12 — Фінтех і Картки

Укрпошта планує випустити NFT-марку з "русскім воєнним кораблем...", Фото: Укрпошта

Укрпошта планує випускати марки в NFT-форматі, першою стане марка «русскій воєнний корабль, іді...» — наразі компанія шукає партнера для її випуску.

Як повідомила пресслужба Укрпошти, гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ.

«Оскільки за Укрпоштою законодавче не закріплене право випуску NFT-марок, національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT. Укрпошта зі свого боку ліцензує права на випуск NFT марки», — сказано в повідомленні.

Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа суб’єкт господарювання, а заявки можна подати до 29 серпня.

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