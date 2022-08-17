Укрпошта планує випустити NFT-марку з "русскім воєнним кораблем..." — Finance.ua
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Укрпошта планує випустити NFT-марку з "русскім воєнним кораблем..."

Фінтех і Картки
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Укрпошта планує випустити NFT-марку з "русскім воєнним кораблем..."
Укрпошта планує випустити NFT-марку з "русскім воєнним кораблем...", Фото: Укрпошта
Укрпошта планує випускати марки в NFT-форматі, першою стане марка «русскій воєнний корабль, іді...» — наразі компанія шукає партнера для її випуску.
Як повідомила пресслужба Укрпошти, гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ.
«Оскільки за Укрпоштою законодавче не закріплене право випуску NFT-марок, національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT. Укрпошта зі свого боку ліцензує права на випуск NFT марки», — сказано в повідомленні.

Як заробити на NFT 🧐

Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа суб’єкт господарювання, а заявки можна подати до 29 серпня.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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