«Укрпошта» до Дня Незалежності України випустить нові блок-марки (фото) — Finance.ua
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«Укрпошта» до Дня Незалежності України випустить нові блок-марки (фото)

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До 31-ї річниці Незалежності України «Укрпошта» випустить нові марки з конвертом. Вони матимуть тематику «Вільні, Незламні, Непереможні».
Про це повідомив голова правління «Укрпошти» Ігор Смілянський.
З моменту початку війни це буде перший випуск блок-марок та конверту. Тираж буде всього 1 мільйон примірників, бо терміни підготовки були дуже стислі.
«Укрпошта» до Дня Незалежності України випустить нові блок-марки (фото)
«Цього року для нас це не просто додатковий вихідний, а нагадування усьому світу, як дорого коштує людська свобода. 24 серпня маємо свого роду символізм — рівно 6 місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не пів року, не 8, не 100 і навіть не 300 років», — зауважив він.
За словами Смілянського, всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності. Також він нагадав, що щороку можна буде доповнювати колекцію новими марками від «Укрпошти».
Деталі запуску оголосять напередодні 24 серпня. Таке зроблено через безпекову ситуацію на тлі війни.

Довідка Finance.ua:

  • Укрпошта випустила в обіг марку «Українська мрія». Вона буде присвячена літаку АН-225 «Мрія», який був знищений росіянами.
За матеріалами:
Finance.ua
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