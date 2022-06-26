Укрпошта випустить марку «Українська мрія» 28 червня — Finance.ua
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Укрпошта випустить марку «Українська мрія» 28 червня

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Укрпошта випустить марку «Українська мрія» 28 червня
Укрпошта випустить марку «Українська мрія» 28 червня, www.ukrposhta.ua
Укрпошта 28 червня випустить в обіг марку «Українська мрія». Вона буде присвячена літаку АН-225 «Мрія», який був знищений росіянами.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Основою зображення став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок та прикрашене рожевими квітами.
Ми бачимо великий інтерес до українських поштових марок воєнного часу, що пояснюється їхньою тематикою: ми зображаємо живі символи, які стають значимими для всієї країни тут і зараз. Впевнений, марку «Українська мрія» захочуть мати і українці, і іноземці. Тому ми, враховуючи ажіотаж з першою маркою, оберемо такий тираж, який би міг задовільнити попит настільки, наскільки ми це можемо. Я дуже вірю, що наші марки отримали силу матеріалізувати події, зображені на них.
— Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти

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Марка вийде тиражем у 3 млн. Придбати її можна буде у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах. Один клієнт може отримати не більше 2 маркових аркушів, 5 конвертів, 5 листівок.
Погашення штемпелями «Перший день» відбудуться 28 червня в Києві та Гостомелі. Спецпогашення «Українська мрія» — у всіх філіях Укрпошти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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