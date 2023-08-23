День фінансів: тарифи на тепло, отримання статусу УБД, нові послуги на порталі «Дія» — Finance.ua

День фінансів: тарифи на тепло, отримання статусу УБД, нові послуги на порталі «Дія» Вчора 17:50

Середа, 23 серпня. Українці дедалі більше беруть мікрокредитів та відкривають депозитів.

Тарифи на тепло для населення. Кабмін схвалив рішення щодо незмінності Кабмін схвалив рішення щодо незмінності тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. «Уряд продовжує дію ПСО (покладання спеціальних зобов’язань) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. „Нафтогаз“ буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів», — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також Кабмін дозволив виробникам теплової енергії використовувати зекономлений протягом місяця ресурс фіксованого обсягу газу в наступних періодах опалювального сезону.

Крім того, Кабмін дозволив оформляти та оновлювати посвідки на проживання в Україні за її межами. Оформлювати посвідки на проживання буде відокремлений підрозділ (філія, представництво) держпідприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби.

В Україні спростили отримання статусу УБД. Уряд Уряд зменшив кількість документів , які потрібно подати для набуття статусу учасника бойових дій. Зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України.

Українці несуть гроші в банки. Станом на 1 серпня 2023 року Станом на 1 серпня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 109,8 млрд грн, що на 12,1 млрд грн перевищує показник станом на 1 липня та на 58,3 млрд грн більше, ніж було на 1 січня 2023 року.

Мікрокредити набирають популярності. Як свідчать Як свідчать дані Опендатабот , українці беруть в середньому 650 тисяч мікропозик на місяць. Це майже у 1,5 рази більше, ніж у 2022. Середня сума кредиту — 4564 грн. Наразі українці заборгували МФО 8,9 млрд грн.

Також стають популярними пільгові кредити на житло. Минулого тижня 92 українці взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на 139,3 млн грн. З початку дії програми вже 2555 родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 3,59 млрд грн.

Інвестиції у нерухомість — це завжди хороша ідея. Але головне не те, у що ви інвестуєте, а як. До Дня незалежності Finance.ua підготував низку матеріалів, присвячених особистій фінансовій незалежності українців. У першій статті Андрій Нго із Харкова розповів, як заробити на крипті. У другому ж матеріалі інвестор Ярослав поділився досвідом, як він вкладається в нерухомість вже майже 10 років:

Курс долара у вересні. Експерти прогнозують , що осінь може піднести сюрприз. Річ у тім, що якщо НБУ наважиться на скасування фіксованого курсу, то «відбудуться більш різкі коливання курсу», ніж прогнозується зараз. Втім, вони глобально картину не змінять, адже «швидше за все, курс все одно буде близько 37 грн».

Нові послуги на порталі «Дія». На порталі Дія На порталі Дія моряки зможуть подати заяву про присвоєння чи підтвердження звання й кваліфікації або подати скаргу на відмову в отриманні кваліфікаційних документів. В Мінцифри кажуть, що раніше рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік. Завдяки цифровізації корупційні схеми в дипломуванні стають неможливими.

28,5 млрд на відновлення Маріуполя. Маріупольський міський голова Вадим Бойченко разом з командою презентували Маріупольський міський голова Вадим Бойченко разом з командою презентували план швидкого відновлення міста після деокупації. Це подієвий план, спрямований на те, щоб не допустити гуманітарної кризи в місті. Усе прораховано, бюджет є, і він складає майже 28,5 млрд грн.

До речі, Організація Об'єднаних Націй спільно з партнерами оголосила збір коштів на підтримку України в холодні місяці.

Німеччина спрощує отримання громадянства. Уряд ФРН схвалив закон про Уряд ФРН схвалив закон про спрощене отримання громадянства . За нього тепер повинен проголосувати Бундестаг. Отримати паспорт можна буде вже через 5 років проживання в Німеччині (замість нинішніх 8 років).

Додамо, що Чехія скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину задля економії коштів у бюджеті.

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