День фінансів: ситуація з Каховською ГЕС, нова облігація «Сімферополь» в «Дії», повернення "скіфського золота" — Finance.ua
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День фінансів: ситуація з Каховською ГЕС, нова облігація «Сімферополь» в «Дії», повернення "скіфського золота"

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В п’ятницю, 9 червня, йшлося про те, які долари краще тримати під матрацом та як не втратити в валюті:

Які долари краще тримати під матрацом

В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь». У п’ятницю, 9 червня, в застосунку «Дія» з’явилась нова облігація «Сімферополь». Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, облігації — це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, ви інвестуєте в економіку України, допомагаєте армії та отримуєте гарантований прибуток. Сьогодні в Дії нова облігація — Сімферополь. Купуйте та наближайте Сімферополь до деокупації.
День фінансів: ситуація з Каховською ГЕС, нова облігація «Сімферополь» в «Дії», повернення "скіфського золота"
У Києві вилучатимуть укриття протягом доби. У Києві протягом доби вилучатимуть із приватної власності укриття, якщо орендар перешкоджатиме їхньому використанню за призначенням. Про рішення міської ради розповів заступник міського голови Володимир Бондаренко.
Тренди українского бізнесу в травні. Кількість нових бізнесів місяць-до-місяця продовжує рости. У травні українці зареєстрували 28,9 тисячі нових фопів та 3,6 тисячі нових компаній. Про це пише Опендатабот. За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline в травні до квітня обсяг замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі виріс на 14%. Це навіть більше, аніж було в останній місяць напередодні великої війни.
Попит на пенсіонерів та фахівців без досвіду. Кількість вакансій продовжує рости. У травні на сайті Work.ua було 90 тисяч пропозицій роботи. Наразі кількість пропозицій роботи дещо менша за кількість оголошень у травні 2021 року — на 7%.
У країнах ЄС великий дефіцит ІТ-спеціалістів. Як свідчать результати дослідження цифрової асоціації Bitkom, зокрема, у Німеччині минулого року налічувалося 137 тисяч вакансій у галузі Інформаційних технологій.
В ЄС вводять нові правила для пасажирів поїздів. Відтепер компанії-перевізники Євросоюзу можуть не компенсовувати пасажирам 25% і 50% від вартості квитка, якщо поїзд скасується через форс-мажорні обставини. Але деякі пасажири, які зіткнулися із затримками та скасуваннями поїздок, отримають більше прав на компенсацію.

Ситуація з Каховською ГЕС:

  • Держатомрегулювання розпорядилося вивести в «холодний зупин» останній енергоблок ЗАЕС.
  • Як підрив Каховської ГЕС вплине на роботу зернового коридору. Підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками прямо не впливає на роботу зернового коридору, в тому числі на відвантаження продовольства.
  • Україна направила ноту Єврокомісії: справа стосується співпраці з «Росатомом». Україна направила до Європейської комісії ноту через можливу активізацію співпраці з рф в атомній енергетиці.Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. «Росатом» є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об'єкти.
  • Збитки від підриву Каховської ГЕС. Сукупні втрати від підриву росією дамби Каховської ГЕС для економіки у довгостроковій перспективі із урахуванням втрати виробничого та природного потенціалів можуть перевищити $10 млрд. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомив один із засновників інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко.
  • Рівень води в Каховському водосховищі продовжує падати. Станом на 8 ранку 9 червня в районі Нікополя він становить 11,74 метра.
  • Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя.
Повернення «скіфського золота» Україні. Верховний суд Нідерландів постановив, що «скіфське золото», яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні. Верховний суд підтвердив рішення, ухвалене апеляційним судом Амстердама у жовтні 2021 року.
День фінансів: ситуація з Каховською ГЕС, нова облігація «Сімферополь» в «Дії», повернення "скіфського золота"
За матеріалами:
Finance.ua
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