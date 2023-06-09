День фінансів: ситуація з Каховською ГЕС, нова облігація «Сімферополь» в «Дії», повернення "скіфського золота" — Finance.ua

День фінансів: ситуація з Каховською ГЕС, нова облігація «Сімферополь» в «Дії», повернення "скіфського золота" Сьогодні 17:45

В п’ятницю, 9 червня, йшлося про те, які долари краще тримати під матрацом та як не втратити в валюті:

В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь». У п’ятницю, 9 червня, в застосунку «Дія» з’явилась У п’ятницю, 9 червня, в застосунку «Дія» з’явилась нова облігація «Сімферополь». Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, облігації — це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, ви інвестуєте в економіку України, допомагаєте армії та отримуєте гарантований прибуток. Сьогодні в Дії нова облігація — Сімферополь. Купуйте та наближайте Сімферополь до деокупації.

У Києві вилучатимуть укриття протягом доби. У Києві протягом доби У Києві протягом доби вилучатимуть із приватної власності укриття, якщо орендар перешкоджатиме їхньому використанню за призначенням. Про рішення міської ради розповів заступник міського голови Володимир Бондаренко.

Тренди українского бізнесу в травні. Кількість нових бізнесів місяць-до-місяця продовжує рости. У травні українці зареєстрували 28,9 тисячі нових фопів та 3,6 тисячі нових компаній. Про це пише Кількість нових бізнесів місяць-до-місяця продовжує рости. У травні українці зареєстрували 28,9 тисячі нових фопів та 3,6 тисячі нових компаній. Про це пише Опендатабот . За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline в травні до квітня обсяг замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі виріс на 14%. Це навіть більше, аніж було в останній місяць напередодні великої війни.

Попит на пенсіонерів та фахівців без досвіду. Кількість Кількість вакансій продовжує рости. У травні на сайті Work.ua було 90 тисяч пропозицій роботи. Наразі кількість пропозицій роботи дещо менша за кількість оголошень у травні 2021 року — на 7%.

У країнах ЄС великий дефіцит ІТ-спеціалістів. Як Як свідчать результати дослідження цифрової асоціації Bitkom, зокрема, у Німеччині минулого року налічувалося 137 тисяч вакансій у галузі Інформаційних технологій.

В ЄС вводять нові правила для пасажирів поїздів. Відтепер компанії-перевізники Євросоюзу можуть не Відтепер компанії-перевізники Євросоюзу можуть не компенсовувати пасажирам 25% і 50% від вартості квитка, якщо поїзд скасується через форс-мажорні обставини. Але деякі пасажири, які зіткнулися із затримками та скасуваннями поїздок, отримають більше прав на компенсацію.

Ситуація з Каховською ГЕС:

Держатомрегулювання розпорядилося вивести в «холодний зупин» останній енергоблок ЗАЕС.

Як підрив Каховської ГЕС вплине на роботу зернового коридору. Підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками прямо не впливає на роботу зернового коридору, в тому числі на відвантаження продовольства.

Україна направила ноту Єврокомісії: справа стосується співпраці з «Росатомом». Україна направила до Європейської комісії ноту через можливу активізацію співпраці з рф в атомній енергетиці.Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. «Росатом» є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об'єкти.

Збитки від підриву Каховської ГЕС. Сукупні втрати від підриву росією дамби Каховської ГЕС для економіки у довгостроковій перспективі із урахуванням втрати виробничого та природного потенціалів можуть перевищити $10 млрд. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомив один із засновників інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко.

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує падати. Станом на 8 ранку 9 червня в районі Нікополя він становить 11,74 метра.

Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя.

Повернення «скіфського золота» Україні. Верховний суд Нідерландів постановив, що «скіфське золото», яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні. Верховний суд Верховний суд Нідерландів постановив, що «скіфське золото», яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні. Верховний суд підтвердив рішення, ухвалене апеляційним судом Амстердама у жовтні 2021 року.

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