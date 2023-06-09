В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь» — Finance.ua

В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь»
У п’ятницю, 9 червня, в застосунку «Дія» з’явилась нова облігація «Сімферополь».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Облігації — це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, ви інвестуєте в економіку України, допомагаєте армії та отримуєте гарантований прибуток. Сьогодні в Дії нова облігація — Сімферополь. Купуйте та наближайте Сімферополь до деокупації», — сказано в повідомленні.
Деталі:
- дата виплати:
15.01.2025року;
- ставка: 19,5%.
Як придбати облігації:
- потрібно зайти в Дію;
- обрати на головному екрані Військові облігації;
- обрати облігацію, партнера й кількість;
- підписати та оплатити будь-якою карткою;
- облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.
Довідка Finance.ua:
- військові облігації почали продавати рік тому. Українці сприймають військові облігації, як дієвий спосіб підтримати армію, а також взаємовигідним депозитом між громадянином та державою. Військові облігації купують 62,8% респондентів;
- раніше у Дії з’явилася військова облігація, присвячена Ялті.
Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати 📱
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