В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь» — Finance.ua
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В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь»

Фондовий ринок
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В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь»
В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь»
У п’ятницю, 9 червня, в застосунку «Дія» з’явилась нова облігація «Сімферополь».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Облігації — це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, ви інвестуєте в економіку України, допомагаєте армії та отримуєте гарантований прибуток. Сьогодні в Дії нова облігація — Сімферополь. Купуйте та наближайте Сімферополь до деокупації», — сказано в повідомленні.
Деталі:
  • дата виплати: 15.01.2025 року;
  • ставка: 19,5%.
Як придбати облігації:
  • потрібно зайти в Дію;
  • обрати на головному екрані Військові облігації;
  • обрати облігацію, партнера й кількість;
  • підписати та оплатити будь-якою карткою;
  • облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

Довідка Finance.ua:

  • військові облігації почали продавати рік тому. Українці сприймають військові облігації, як дієвий спосіб підтримати армію, а також взаємовигідним депозитом між громадянином та державою. Військові облігації купують 62,8% респондентів;
  • раніше у Дії з’явилася військова облігація, присвячена Ялті.

Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати 📱

За матеріалами:
Finance.ua
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