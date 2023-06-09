В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь» — Finance.ua

В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь» Сьогодні 16:15 — Фондовий ринок

В «Дії» запустили нову облігацію «Сімферополь»

У п’ятницю, 9 червня, в застосунку «Дія» з’явилась нова облігація «Сімферополь».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Облігації — це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, ви інвестуєте в економіку України, допомагаєте армії та отримуєте гарантований прибуток. Сьогодні в Дії нова облігація — Сімферополь. Купуйте та наближайте Сімферополь до деокупації», — сказано в повідомленні.

Деталі:

дата виплати: 15.01.2025 року;

ставка: 19,5%.

Як придбати облігації:

потрібно зайти в Дію;

обрати на головному екрані Військові облігації;

обрати облігацію, партнера й кількість;

підписати та оплатити будь-якою карткою;

облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

Довідка Finance.ua:

військові облігації почали продавати рік тому. Українці сприймають військові облігації, як дієвий спосіб підтримати армію, а також взаємовигідним депозитом між громадянином та державою. Військові облігації купують 62,8% респондентів;

раніше у Дії з’явилася військова облігація, присвячена Ялті.

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