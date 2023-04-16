Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування — Finance.ua

Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування Сьогодні 21:05 — Фондовий ринок

Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування

Військові облігації почали продавати рік тому. Українці сприймають військові облігації, як дієвий спосіб підтримати армію, а також взаємовигідним депозитом між громадянином та державою. Військові облігації купують 62,8% респондентів.

Про це свідчать результати опитування Ain.ua.

Інфографіка: Ain.ua

37,2% опитаних не купують військові облігації, та не зацікавлені в цьому. З відкритих відповідей респондентів можна зробити висновок, що більшість не вважають це надійним способом зберігання коштів. Інші не довіряють інвестиціям в гривні, або ж розцінюють відсоток виплат по облігаціям низьким.

Суми інвестицій

найчастіше сума купівлі облігацій серед читачів складає менше 10 000 грн;



більше 10 000 грн вкладають 19,4% респондентів;

більше 100 000 грн — 30,6% опитаних;

більше 50 000 грн — 15,3%.

Інфографіка: Ain.ua

Через які банки найчастіше купують облігації

В 62,5% випадків респонденти купують військові облігації через monobank . Така можливість у клієнтів банку з‘явилася в квітні 2022 року.

Менше облігації купують через «ПриватБанк» — 11,1%.

9,7% обирають платформу ICU. Фінансова група інтегрувала свою платформу торгівлі державними облігаціями ICU Trade з застосунком «Дія» в січні 2023 року.

Одночасно, через «Дію» напряму військові облігації купують 8,3% опитаних.

Інфографіка: Ain.ua

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