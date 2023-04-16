Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування

Фондовий ринок
81
Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування
Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування
Військові облігації почали продавати рік тому. Українці сприймають військові облігації, як дієвий спосіб підтримати армію, а також взаємовигідним депозитом між громадянином та державою. Військові облігації купують 62,8% респондентів.
Про це свідчать результати опитування Ain.ua.
Інфографіка: Ain.ua
Інфографіка: Ain.ua
37,2% опитаних не купують військові облігації, та не зацікавлені в цьому. З відкритих відповідей респондентів можна зробити висновок, що більшість не вважають це надійним способом зберігання коштів. Інші не довіряють інвестиціям в гривні, або ж розцінюють відсоток виплат по облігаціям низьким.
Читайте також

Суми інвестицій

  • найчастіше сума купівлі облігацій серед читачів складає менше 10 000 грн;
  • більше 10 000 грн вкладають 19,4% респондентів;
  • більше 100 000 грн — 30,6% опитаних;
  • більше 50 000 грн — 15,3%.
Інфографіка: Ain.ua
Інфографіка: Ain.ua

Через які банки найчастіше купують облігації

В 62,5% випадків респонденти купують військові облігації через monobank. Така можливість у клієнтів банку з‘явилася в квітні 2022 року.
Менше облігації купують через «ПриватБанк» — 11,1%.
Читайте також
9,7% обирають платформу ICU. Фінансова група інтегрувала свою платформу торгівлі державними облігаціями ICU Trade з застосунком «Дія» в січні 2023 року.
Одночасно, через «Дію» напряму військові облігації купують 8,3% опитаних.
Інфографіка: Ain.ua
Інфографіка: Ain.ua

Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати 📱

За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.