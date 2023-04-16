Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування — Finance.ua

Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування
Військові облігації почали продавати рік тому. Українці сприймають військові облігації, як дієвий спосіб підтримати армію, а також взаємовигідним депозитом між громадянином та державою. Військові облігації купують 62,8% респондентів.
Про це свідчать результати опитування Ain.ua.
37,2% опитаних не купують військові облігації, та не зацікавлені в цьому. З відкритих відповідей респондентів можна зробити висновок, що більшість не вважають це надійним способом зберігання коштів. Інші не довіряють інвестиціям в гривні, або ж розцінюють відсоток виплат по облігаціям низьким.
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Суми інвестицій
- найчастіше сума купівлі облігацій серед читачів складає менше 10 000 грн;
- більше 10 000 грн вкладають 19,4% респондентів;
- більше 100 000 грн — 30,6% опитаних;
- більше 50 000 грн — 15,3%.
Через які банки найчастіше купують облігації
В 62,5% випадків респонденти купують військові облігації через monobank. Така можливість у клієнтів банку з‘явилася в квітні 2022 року.
Менше облігації купують через «ПриватБанк» — 11,1%.
9,7% обирають платформу ICU. Фінансова група інтегрувала свою платформу торгівлі державними облігаціями ICU Trade з застосунком «Дія» в січні 2023 року.
Одночасно, через «Дію» напряму військові облігації купують 8,3% опитаних.
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