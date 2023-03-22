Мінфін розмістив військових облігацій на 2,5 млрд гривень та $86 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 2,5 млрд гривень та $86 млн Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

Міністерство фінансів 21 березня розмістило військових облігацій на 2 459 млн гривень та 86 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну

Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 39 млн гривень під 18,5% річних, 1,3 року — на 65 млн гривень під 19% річних, 2,3 року — на 2 355 млн гривень під 19,70% річних.

Папери в доларах мають термін обігу 6 місяців та дохідність 4,25% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 — 44,5 млн гривень.

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