Мінфін розмістив військових облігацій на 2,5 млрд гривень та $86 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 2,5 млрд гривень та $86 млн
Міністерство фінансів 21 березня розмістило військових облігацій на 2 459 млн гривень та 86 млн доларів.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 39 млн гривень під 18,5% річних, 1,3 року — на 65 млн гривень під 19% річних, 2,3 року — на 2 355 млн гривень під 19,70% річних.
Папери в доларах мають термін обігу 6 місяців та дохідність 4,25% річних.
Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.
До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 — 44,5 млн гривень.
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