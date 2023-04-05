У Дії з'явилася військова облігація, присвячена Ялті — Finance.ua

У Дії з'явилася військова облігація, присвячена Ялті
Нова військова облігація з’явилася в застосунку Дія. Йдеться про ОВДП «Ялта».
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
«Мрієте про відпочинок у Криму? Купуйте нову військову облігацію Ялта за кілька кліків у смартфоні. І наближайте Україну до перемоги, а наші міста — до деокупації», — анонсували у Мінцифри.
Виплати за облігацією передбачені 26.06.2024.
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Крім Ялти, у застосунку є ще 6 облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.
Нагадаємо, військові облігації — це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, ви підтримуєте економіку України, допомагаєте армії та отримуєте гарантований прибуток. Так, українці придбали в Дії вже пів мільйона військових облігацій — це 500 мільйонів гривень на підтримку економіки країни та Сил оборони.
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