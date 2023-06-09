У країнах ЄС великий дефіцит ІТ-спеціалістів: що пропонують українцям — Finance.ua

У країнах ЄС великий дефіцит ІТ-спеціалістів: що пропонують українцям Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

У країнах ЄС великий дефіцит ІТ-спеціалістів: що пропонують українцям

У країнах Європейського Союзу (ЄС) спостерігається великий дефіцит спеціалістів сфери Інформаційних технологій та зв’язку. Багато компаній розраховують на українських фахівців.

Про це пише VoxUkraine

Дефіцит фахівців на ринку ІТ

Як свідчать результати дослідження цифрової асоціації Bitkom, зокрема, у Німеччині минулого року налічувалося 137 тисяч вакансій у галузі Інформаційних технологій. У зв’язку з цим багато компаній розраховують на розвиток співпраці з ІТ-провайдерами та компаніями з України.

Вже зараз низка закордонних компаній, зокрема Google, Microsoft, Lyft, Snap, Cisco, малі та середні підприємства, стартапи долучають українських ІТ-фахівців безпосередньо чи через партнерів ІТ-аутсорсингу до роботи. Йдеться про розробку та підтримку програмного забезпечення, електронних пропозицій.

Це можливо завдяки українській системі освіти, яка випускає багато висококваліфікованих спеціалістів. Зокрема, вважається, що математична освіта в українських університетах — відмінна.

Також самі студенти зацікавлені в роботі в ІТ-сфері через відсутність перспектив із працевлаштування на українському ринку. До війни число ІТ-фахівців в Україні постійно зростала, досягнувши 285 тисяч.

Які зарплати отримують ІТ-спеціалісти

Зокрема, на ринку праці у Німеччині у середньому заробітна платня програмістів з досвідом роботи у три-п'ять років сягає 70−80 тисяч євро на рік. ІТ-фахівці, які мають досвідом роботи більше п’яти років, можуть розраховувати на 90 тисяч євро на рік і більше.

Довідка Finance.ua:

у травні кількість вакансій для ІТ-спеціалістів збільшилася і доволі суттєво — на 17%;

у квітні цьогоріч обсяг IT-експорту з України зменшився на 10,2%. Українському бюджету це принесло $539 млн, що на $61 млн менше у порівнянні з березнем;

у квітні загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua зменшилася. Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною.



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