Попит на пенсіонерів та фахівців без досвіду: що відбувалось із ринком праці у травні (інфографіка) — Finance.ua

Попит на пенсіонерів та фахівців без досвіду: що відбувалось із ринком праці у травні (інфографіка) Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Попит на пенсіонерів та фахівців без досвіду: що відбувалось із ринком праці у травні (інфографіка)

Кількість вакансій продовжує рости. У травні на сайті Work.ua було 90 тисяч пропозицій роботи. Наразі кількість пропозицій роботи дещо менша за кількість оголошень у травні 2021 року — на 7%.

Про це свідчать дані Опендатабот.

У яких категоріях з’явилось найбільше роботи

Найбільший приріст пропозицій роботи у травні до квітня стався у таких сферах як «Будівництво, архітектура» (+21%), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+17%) та «Сфера обслуговування» (+15%).

Інфографіка: Опендатабот

Кількість нових та оновлених резюме сягла 366 тисяч — +4% за місяць.

Натомість за місяць помітно зросла кількість пропозицій для пенсіонерів (+18%), людей з інвалідністю, ветеранів та студентів (+15%). Роботодавці все ще активно розглядають кандидатів без досвіду — +17% пропозицій роботи за місяць.

Інфографіка: Опендатабот

Які заробітні плати пропонують

Серед лінійних працівників найбільші зарплати котрий місяць поспіль зберігаються у медіабайєрів (52,5 тисячі).

А ось середня зарплата водія-міжнародника скоротилася на 1,5 тисяч грн за місяць — до 40 тисяч. Із зарплатами у 30 тисяч грн у переліку з’явились рихтувальники та ріелтори.

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Жінки все ще активніше за чоловіків шукають роботу: 126 тисяч резюме від жінок проти 96 тисяч резюме чоловіків. У травні резюме чоловіків дещо поменшало.

Наприкінці навчального року роботу активно шукали студенти та випускники — кількість резюме у віковому сегменті 16−17 років зросла на 48%. Загалом третина кандидатів у пошуку — без досвіду роботи. Трохи більше —35% шукачів — мають поважний досвід у 5+ років.

Яка ситуація в ІТ

За даними Djinni , вперше за останні місяці зафіксовано пожвавлення на ринку ІТ: кількість опублікованих вакансій за місяць зросла на 15%. Проте кандидатів у пошуку все ще у 9 разів більше, ніж вакансій.

Спостерігається й позитивна динаміка за наймами: у травні зафіксовано 1226 наймів. Це найвищий показник за рік та навіть більше, аніж було у травні 2021.

Інфографіка: Опендатабот

Більше третини цих наймів — кандидати з досвідом 5 і більше років. Наймів кандидатів без досвіду — 11%.

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