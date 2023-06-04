Роботу за кордоном знайшла третина українських біженок — Finance.ua

Роботу за кордоном знайшла третина українських біженок
Українки, які рятуються від війни за кордоном, поволі адаптуються у нових умовах. Через це вони можуть не повернутися в Україну після завершення війни.
Про це каже директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.
За кордон поїхали переважно ті жінки, які впевнені у своїх силах, каже Елла Лібанова. Вони можуть там пристосуватися, зокрема знайти роботу. Це вже зробили третина жінок, які поїхали за кордон через війну.
«Ризик, що вони не повернуться є, і високий. Населення Європи старіє, а отже, старіє і робоча сила. У Європі багато країн потерпають від браку цієї сили. Чому б їм не адаптувати для цього українських жінок? Ми європейці, християни, нас легко адаптувати до того способу життя», — пояснює науковець.
Вона сподівається, що після війни повернеться половина українців, які зараз за кордоном.
Довідка Finance.ua:
- В Україні набув чинності новий Порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Для отримання статусу особі необхідно надавати військово-обліковий документ.
- Рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Станом на кінець квітня лише 47,6 тисячі громадян отримували допомогу. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.
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