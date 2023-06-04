Роботу за кордоном знайшла третина українських біженок — Finance.ua

Роботу за кордоном знайшла третина українських біженок Сьогодні 10:17 — Особисті фінанси

Українки, які рятуються від війни за кордоном, поволі адаптуються у нових умовах. Через це вони можуть не повернутися в Україну після завершення війни.

Про це каже директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

За кордон поїхали переважно ті жінки, які впевнені у своїх силах, каже Елла Лібанова. Вони можуть там пристосуватися, зокрема знайти роботу. Це вже зробили третина жінок, які поїхали за кордон через війну.

«Ризик, що вони не повернуться є, і високий. Населення Європи старіє, а отже, старіє і робоча сила. У Європі багато країн потерпають від браку цієї сили. Чому б їм не адаптувати для цього українських жінок? Ми європейці, християни, нас легко адаптувати до того способу життя», — пояснює науковець.

Вона сподівається, що після війни повернеться половина українців, які зараз за кордоном.

Довідка Finance.ua:

В Україні набув чинності новий Порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Для отримання статусу особі необхідно надавати військово-обліковий документ.

Рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Станом на кінець квітня лише 47,6 тисячі громадян отримували допомогу. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.



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uamedia За матеріалами:

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