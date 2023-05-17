Історичний мінімум: скільки українців офіційно вважаються безробітними — Finance.ua

Історичний мінімум: скільки українців офіційно вважаються безробітними Сьогодні 16:09 — Особисті фінанси

Історичний мінімум: скільки українців офіційно вважаються безробітними

Рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Станом на кінець квітня лише 47,6 тисячі громадян отримували допомогу.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ

За даними статистики, у квітні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 127,0 тисяч, серед яких 91,1 тисячі - жінки. Рік тому було 283,4 тисячі безробітних.

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Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 244,8 до 47,6 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 36,7 тисячі. Навантаження на одне вільне місце становить 3,0.

Виплати безробітним

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень — розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році становив 21,1%. На 2023 рік прогнозується 18,3%. Тобто шукають роботу в Україні близько 2,5 млн осіб;

ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів.Про це свідчить аналітика Work.ua;



за даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, у квітні зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні. Фактично наразі ринок праці знаходиться майже на рівні квітня 2021 року (у квітні 2022 — 16 046 вакансій).



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