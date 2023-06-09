Держатомрегулювання розпорядилося вивести в "холодний зупин" останній енергоблок ЗАЕС — Finance.ua

Держатомрегулювання розпорядилося вивести в "холодний зупин" останній енергоблок ЗАЕС Сьогодні 16:20

Державна інспекція ядерного регулювання віддала розпорядження перевести в стан «холодний зупин» енергоблок № 5 Запорізької АЕС — останній з шести енергоблоків окупованої ЗАЕС, який іще залишався в стані гарячого зупину.

Про це повідомляєтьс я на сайті Держатомрегулювання (ДІЯРУ).

«Розпорядження видано експлуатуючій організації у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки», — йдеться в повідомленні.

При ухваленні розпорядження Держатомрегулювання виходило з наступних факторів:

інформації «Укргідроенерго» від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;

продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ВП «Запорізька АЕС» та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України;

припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;

деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС, частини Запорізької та Херсонської областей.

«В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблока № 5 ЗАЕС у стан „холодний зупин“, поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження», — йдеться в розпорядженні.

Обмеження експлуатації енергоблока № 5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

Як зазначають в Держатомрегулювання, контроль за дотриманням основних принципів безпеки на Запорізькій АЕС забезпечить постійно діюча міжнародна місія МАГАТЕ.

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Економічна Правда За матеріалами:

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