Держатомрегулювання розпорядилося вивести в "холодний зупин" останній енергоблок ЗАЕС — Finance.ua
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Держатомрегулювання розпорядилося вивести в "холодний зупин" останній енергоблок ЗАЕС

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Державна інспекція ядерного регулювання віддала розпорядження перевести в стан «холодний зупин» енергоблок № 5 Запорізької АЕС — останній з шести енергоблоків окупованої ЗАЕС, який іще залишався в стані гарячого зупину.
Про це повідомляється на сайті Держатомрегулювання (ДІЯРУ).
«Розпорядження видано експлуатуючій організації у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки», — йдеться в повідомленні.
При ухваленні розпорядження Держатомрегулювання виходило з наступних факторів:
  • інформації «Укргідроенерго» від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;
  • продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ВП «Запорізька АЕС» та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України;
  • припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;
  • деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС, частини Запорізької та Херсонської областей.
«В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблока № 5 ЗАЕС у стан „холодний зупин“, поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження», — йдеться в розпорядженні.
Обмеження експлуатації енергоблока № 5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.
Як зазначають в Держатомрегулювання, контроль за дотриманням основних принципів безпеки на Запорізькій АЕС забезпечить постійно діюча міжнародна місія МАГАТЕ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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