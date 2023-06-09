Рівень води в Каховському водосховищі продовжує падати: що відомо — Finance.ua

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує падати: що відомо Сьогодні 09:56

Після підриву росіянами дамби 6 червня рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Станом на 8 ранку 9 червня в районі Нікополя він становить 11,74 метра.

Як повідомили в « Укргідроенерго », за добу рівень води у водосховищі впав ще на один метр. Загалом за три доби він знизився на 4,7 метра.

«Під водою знаходиться більша половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись», — розповіли в компанії.

Інші гідроелектростанції на Дніпрі продовжують максимально акумулювати воду для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища.

УНІАН За матеріалами:

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