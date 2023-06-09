Рівень води в Каховському водосховищі продовжує падати: що відомо — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує падати: що відомо

22
Після підриву росіянами дамби 6 червня рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Станом на 8 ранку 9 червня в районі Нікополя він становить 11,74 метра.
Як повідомили в «Укргідроенерго», за добу рівень води у водосховищі впав ще на один метр. Загалом за три доби він знизився на 4,7 метра.
«Під водою знаходиться більша половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись», — розповіли в компанії.
Інші гідроелектростанції на Дніпрі продовжують максимально акумулювати воду для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.