Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя (інфографіка) — Finance.ua

Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя (інфографіка) Сьогодні 09:14

Береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя (інфографіка)

Через підрив Каховської ГЕС рівень води водосховища на території Нацпарку «Кам'янська Січ» знизився на 4 метри та продовжує падати.

Як повідомив міністр екології Руслан Стрілець, це може призвести до безповоротної втрати цілих екосистем рослинного та тваринного світу.

Береги Каховського водосховища десятиліттями будуть не придатні для існування всього живого. Вони перетворяться на солончаки.

«Понад 19 видів червонокнижних рослин, десятки видів водно-болотних птахів, захищених Бернською конвенцією, назавжди зникнуть із цих місцин. Те, що не вдалося знищити за вісім місяців окупації парку на суші, рашисти знищили підривом ГЕС», — зазначив Стрілець.

УНІАН За матеріалами:

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