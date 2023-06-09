Без компенсацій. В ЄС вводять нові правила для пасажирів поїздів — Finance.ua

Без компенсацій. В ЄС вводять нові правила для пасажирів поїздів Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Без компенсацій. В ЄС вводять нові правила для пасажирів поїздів

Відтепер компанії-перевізники Євросоюзу можуть не компенсовувати пасажирам 25% і 50% від вартості квитка, якщо поїзд скасується через форс-мажорні обставини. Але деякі пасажири, які зіткнулися із затримками та скасуваннями поїздок, отримають більше прав на компенсацію.

Про це повідомляє Euronews Travel

Що означають нові правила для пасажирів залізниці

Нові правила ЄС, запроваджені 7 червня, передбачають звільнення компаній-операторів від оплати пасажирам за певних умов. Раніше пасажири в більшості випадків мали право вимагати повернення 25% вартості квитка у разі затримки понад годину та 50% у разі затримки понад дві години.

Але за новими правилами, компаніям не доведеться виплачувати компенсацію у разі форс-мажорних або надзвичайних обставин — подій, які знаходяться поза контролем залізничних операторів. Це, наприклад, шторми, повені, терористичні атаки, пандемії.

Нові правила застосовуються, лише якщо компанія не може запобігти або уникнути затримок або скасувань, які спричинили ці події. До слова, страйки надзвичайними обставинами не вважаються. Також залізничним операторам все одно доведеться виконувати інші зобов’язання. Наприклад відшкодовувати вартість квитків або змінювати маршрути.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.