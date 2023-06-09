Верховний суд Нідерландів постановив повернути "скіфське золото" Україні — Finance.ua

Верховний суд Нідерландів постановив повернути "скіфське золото" Україні Сьогодні 13:03

Верховний суд Нідерландів постановив повернути "скіфське золото" Україні

Верховний суд Нідерландів постановив, що «скіфське золото», яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні.

Про це, як пише « Європейська правда », йдеться у рішенні суду.

Верховний суд підтвердив рішення, ухвалене апеляційним судом Амстердама у жовтні 2021 року.

«Верховний Суд відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, таким чином рішення суду (апеляційного суду Амстердама. — Ред.) залишається в силі», — йдеться у рішенні.

Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму у 2014 році. Коли росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні «скіфське золото», однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення. Суд в Амстердамі в 2021 році ухвалив рішення на користь України.

«Кримські музеї» звернулися до Верховного Суду, який 9 червня постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. Тепер, коли Верховний Суд ухвалив це рішення, суперечка нарешті завершилася.

«Рішення Верховного Суду поставило крапку в цій суперечці. Музей Алларда Пірсона має передати мистецькі цінності державі Україна, а не кримським музеям», — йдеться у рішенні суду.

В лютому 2014 року колекція «скіфського золота» була вивезена в Амстердам для участі у виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря», яка проходила в Музеї Пірсона.

Виставка складається з колекцій п’яти музеїв, один з яких розташований у Києві, а чотири — в Криму. Серед 500 експонатів виставки — артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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